Bu yıl Malatya için pancar yılı olacak

Bu yıl Malatya kendi pancarını kendi fabrikasında işleyecek. Yaklaşık 25 bin dönüme şeker pancarı ekimi yapıldığını ifade eden Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, BUSABAH gazetesine konuşarak, Malatya’ya bu yıl son 20 yılın en çok pancar ekiminin yapıldığını söyledi.

YAĞMURLAR ETKİLİ OLDU

Bu yıl karlı bir kampanya olacağını ifade eden Başkan Murat, “Malatya’ya bu yıl son 20 yılın en çok pancar ekimi yapıldı. Yazıhan, Akçadağ ve Eskimalatya’ya yaklaşık 25 bin dönüme yakın bir pancar ekimi gerçekleştirildi. Pancar ekiminden sonra ilk başlarda havalar kurak geçti. Tohumların bir kısmı çıkmadı. Ancak son yağmurlar pancarın verimi açısından inşallah iyi olacak. Bu yıl beklediğimiz rekoltede olmaz. Çünkü yağmur ilk başlarda yağmadı. Ve bu yüzden sıkıntı oldu. Dolayısıyla ikinci ekim yapıldı. Bu yüzden bir problem oldu ama yine de iyi olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca sıfır maliyetli, kendi pancarımızı işleyeceğiz. Geçmiş yıllar 100-200 kilometreden pancar getirip işliyorduk. Bu pancarlar maliyetli oluyordu. Bu yıl Malatya için çok verimli ve çok karlı bir kampanya olacak. Bu yıl hem kaliteli hem de taze pancar işleyeceğiz” diye konuştu.

ÖZELLEŞTİRME NETLEŞMEDİ

Özelleşen şeker fabrikalarının Malatya’yı etkilemeyeceğini belirten Başkan Murat, “Şu anda kapanan şeker fabrikası yok. Özelleşen fabrikalar var. Hala özelleştirme netleşmedi. Fabrikaların devirleri yapılmadı ve hepsi Türk Şeker’de duruyor. O fabrikaların kotaları kendilerinde kalacak ve bizi etkilemeyecek. O fabrikalarda çevresindeki şeker pancarları hiçbir yere gitmeyecek. Özelleşmedeki şartname böyle. Pancar avansları yine zamanında ödenecek. Avanslarda bir artış bu yıl olmaz. Çiftçinin ektiği pancar kotasına göre avanslar verilir. Bu değişmez. Çünkü pancar sözleşmeli olan bir bitki” ifadelerini kullandı.

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