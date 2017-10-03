Düğünlerin devamı ile altın piyasası da canlılığını yitirmiyor. Bu yaz çok iyi altın satışı yaptıklarını dile getiren Malatya İnönü Kapalı Çarşı esnafından Kuyumcu Hanifi Yaylacı, “2017 yazı çok müthiş bir yazdı. Hiç olmadığı kadar fazla satış yaptık” dedi.

BİLEZİK ÇOK ALINDI

Altının son zamanlarda pahalı olduğu bilinse de bu durumun aksine altın satışlarının 2017 yazı itibari ile diğer yıllara göre artış gösterdiğini ifade eden Yaylacı, “Vatandaşlar fiyat bile sormadan özellikle de bilezik alımını çok fazla yaptı” diye söyledi.

Bu yaz nikah memurlarına göre düğünlerin oldukça yoğun geçtiği bir yaz sezonu oldu. Aynı duruma kuyumcu Yaylacı’dan da yorum geldi. Yaylacı, “Altın satışlarından da yoğun bir düğün sezonu geçtiği anlaşılıyor” şeklinde konuştu. Yaz aylarının bittiğini ancak altın alımlarında bir düşüşün yaşanmadığını belirten Yaylacı, “Şimdilik fiyat düşmez. Hatta biraz daha yükselebilir” ifadelerinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI 235-250 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Altın fiyatlarının bu yaz başından sonuna kadar en düşük 235 lira ile en yüksek 250 lira arasında değiştiğini söyleyen Yaylacı, “Bu fiyatlar biraz daha bu seyirde devam eder” dedi.

Yaylacı çeyrek altının 235 liradan alındığını, 241 liradan satıldığını, cumhuriyet altının ise, 974 liradan alınıp, 989 liraya satıldığını açıkladı.

SELAHATTİN BAYRAK