23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

‘Bu Yaz Camideyim’ projesi sona erdi

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Malatya Şubesi Gençlik Kurulu ve Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi işbirliği ile düzenlenen ‘Bu Yaz Camideyim’ projesi sona erdi. Proje kapsamında başarı gösteren 30 öğrenciye, 30 bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:12
‘Bu Yaz Camideyim’ projesi sona erdi

Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen projenin finali; Necip Fazıl, Cihadiye, Yunus Emre, Tecde Merkez ve Hacı İlhan Kınabaş camilerinden toplam 500’den fazla öğrenci ve MTTB Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özhusrev, MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç ile MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MİLLETİNİ SEVEN NESİLLER

Proje hakkında konuşan MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz, ‘Bu Yaz Camideyim’ projesi ile çocukların yazın hoşça bir vakit geçirip, zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak istediklerini söyledi. Çocukların ihtiyaç duyacakları dini bilgileri, doğru adresten, doğru zamanda almalarını arzuladıklarını ifade eden Yılmaz, proje hedefinin ise dinini ve milletini seven nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

30 BİSİKLET DAĞITILDI

Projeyle katılımcılar arasında başarı gösteren 30 öğrenciye, 30 bisiklet ve çeşitli hediyeler dağıtıldığını aktaran Yılmaz, “Hediyeyi çocukların motivasyonunu artırmak maksadıyla düşündük. Onların mutlu olması bizi sevindiriyor. Çünkü biz sosyal sorumluluk projelerini bir vazife gibi görüyor ve toplumumuzun gelişmesinin temel taşlarından birisi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 

İHA
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