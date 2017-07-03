03 Temmuz 2017 Pazartesi

“Bu ülkeye adalet gelmez”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Sivas katliamının tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez. Sivas’tan, Suruç’a, Ankara Garı’ndan Sancaktepe’ye tüm katliamların aydınlatılması için adalet yürüyüşü gerçekleştiriyoruz” dedi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:04
“Bu ülkeye adalet gelmez”

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2 Temmuz Sivas katliamının yıldönümünde yazılı basın açıklaması yaptı. Sivas katliamının sadece Türkiye için değil Dünya’nın da en kara günlerinden biri olarak tarihe geçtiğini belirten Ağbaba, katliamın 24’üncü yılında aynı acıyı ve hüznü tekrar yaşadıklarını dile getirdi. Sivas katliamının ve hukuk sürecinin dünya tarihine geçen kara bir leke olduğunu belirten Ağbaba, “Sivas Katliamının tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez ”dedi.

AK PARTİ’YE ELEŞTİRİ
  Veli Ağbaba, “33 aydının göz göre göre katledilmesinin ardından faillerin elini kolunu sallayarak dolaşması, bazılarının emniyet müdürlüğüne bile komşu evlerde ikamet etmeleri, çok az failin hakim karşısına çıkarılması, avukatlarının AK Parti eliyle ödüllendirilmesi nihayetinde davanın zaman aşımına sokulmak istenmesi Sivas katliamı davasında hukukun ayaklar altına alındığının göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak katliamın aydınlatılması için TBMM Başkanlığı’na defalarca kanun teklifi, önergeler vermemize rağmen AK Parti milletvekillerinin oylarıyla bu önergeler reddedilmiştir. Yaşanılanlar AK Parti’nin, katliamcıları koruyup kolladığının, hesap vermelerini engellediğinin en net göstergesidir” dedi.

ACILARIMIZA YENİ ACILAR EKLENDİ
  Türkiye’nin bir katliamlar ülkesi haline geldiğini kaydeden Ağbaba, “2 Temmuz’un bu ülkede yaşanılan son katliam olması dilerken, o günden bugüne katliamlara yeni katliamlar, acılarımıza yeni acılar eklendi. Sadece son 2 yılda 33 katliamda 500’e yakın insanımızı katliamlara kurban verdik” İfadelerini kullandı.

VERDİĞİMİZ KURBANLARI UNUTMADIK
  Türkiye’de adalet isteyen herkes için yola çıktıklarını ve adalet yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ne Madımak’ta yitirdiğimiz aydınlarımızı ne de daha sonraki katliamlara verdiğimiz kurbanları unutmadık. Katliamlara verdiğimiz kurbanlar için adalet arayışımız bitmedi. Katliamlardaki her türlü soru işareti aydınlatılmadan, sorumlularla hesaplaşılmadan yürekler soğumayacaktır. Sivas Katliamının tüm sorumluları bulunup cezalandırılmadığı sürece bu ülkeye adalet gelmez. Sivas’tan, Suruç’a, Ankara Garı’ndan Sancaktepe’ye tüm katliamların aydınlatılması için Adalet yürüyüşü gerçekleştiriyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ
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