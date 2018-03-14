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''BU ÜLKE, ASKERLERİMİZ SAYESİNDE AYAKTA''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekâtı'nda kahramanca mücadele ederek şehit düşen Uzman Çavuş Taner Kart'ın Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine katıldı. Bakan Tüfenkci, şehidin babası İlhan Kart’a ve kardeşlerine taziyelerini ileterek, “Allah Zeytin Dalı Harekatı’nda ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Bu ülke kahraman askerlerimiz sayesinde dimdik ayaktadır” dedi.

''BU ÜLKE, ASKERLERİMİZ SAYESİNDE AYAKTA''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekâtı'nda kahramanca mücadele ederek şehit düşen Uzman Çavuş Taner Kart'ın Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine katıldı. Bakan Tüfenkci, şehidin babası İlhan Kart’a ve kardeşlerine taziyelerini ileterek, “Allah Zeytin Dalı Harekatı’nda ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Bu ülke kahraman askerlerimiz sayesinde dimdik ayaktadır” dedi.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 11:47
''BU ÜLKE, ASKERLERİMİZ SAYESİNDE AYAKTA''

Bakan Tüfenkci, şehit cenazesine katılmak üzere öğle saatlerinde Ordu’ya gitti.Ardından karayolu ile Ünye ilçesine geçen Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Cinderes mevkiinde El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Taner Kart’ın Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.

TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Bakan Tüfenkci, şehidin babası İlhan Kart’a ve kardeşlerine taziyelerini ileterek, “Allah Zeytin Dalı Harekatı’nda ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Bu ülke kahraman askerlerimiz sayesinde dimdik ayaktadır. Bu uğurda şehit olan başta bugün cenaze namazını kıldığımız Uzman Çavuş Taner Kart kardeşimize ve diğer kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, cenaze namazı sonrasında kentten ayrıldı. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciZeytin Dalı Harekatıİlhan KartTaner Kart
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