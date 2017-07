Bakan Tüfenkci mesajında, “Bugün 15 Temmuz programları yapabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve o gece vatanı için sokaklarda tanklara göğsünü siper eden milyonlarca vatan sevdalısına borçluyuz. O gece kahraman milletimiz Başkumandanının arkasında dimdik durdu ve canı pahasına, kanı pahasına, evlatlarını feda ederek, göğsünü siper ederek, vatanını, bağımsızlığını hainlerin elinden çekip aldı. 15 Temmuz milletimizin kıyama durduğu gündür. O hainler, bu milletin, böyle tereddütsüz koşacağını şahadete milyonların talip olacağını hesap edememişlerdi. Biz şehit olmayı, şehitlik mertebesini bilen, vatanı için canını hiçe sayan bir milletin evlatlarıyız ve böyle bir milletin evladı olmakla iftihar ediyoruz. Bu toprakların her bir avucu bizim kanımızla yoğruldu. Biz bugünümüzü şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Vatan bize emanettir” diyerek özetle şunları kaydetti:

ÖLÜRÜZ AMA YİNE DE VATANIMIZI KİMSEYE VERMEYİZ

“O gece sen ben demeden, hiçbir siyasi aidiyete bakmaksızın, vatanı için canını hiçe sayan, kahraman milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Kimse ülkemize göz dikmesin, kimse bu ülke üzerinde hesaplar yapmaya kalkmasın. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim anayurdumuz, baba ocağımız. Biz şehit evladıyız, kimseye bir avuç toprağımızı yar etmeyiz. Vatan için can feda etmeyi, şehit olmayı biz çok iyi biliriz. Kimse bu millete ayrılık tohumları dikme hevesinde olmasın. Kimse bizi birbirimize düşürmeye çalışmasın, biz birbirini seven ve vatanına çok bağlı bir milletiz. Biz tarih boyunca özgür yaşamış bir milletiz. Bütün dünya bilsin ki, bizim elimizden vatanı almak mümkün değil. Ölürüz ama yine de vatanımızı kimseye vermeyiz, bağımsızlığımızdan vazgeçmeyiz.”

HABER MERKEZİ