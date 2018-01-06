Sualtı Arama Kurtarma Timi, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hem kendi personeline hem de başka illerden gelen itfaiye personeline dalış ve arama kurtarma eğitimi veriyor.

MALATYA İTAFİYESİNE DE EĞİTİM VERİYOR

Yaz kış demeden aralıksız arama kurtarma çalışmalarına ve eğitimlere devam eden Sualtı Arama Kurtarma Timi, her ay 3 gün Kesikköprü’de, yılda iki kez de Didim'de eğitim kampına giriyor.

Uzman eğitmenler ayrıca Denizli, Konya, Bolu, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen ekiplere bulanık su ve irtifa dalışları gibi deneyim isteyen çalışmalar konusunda eğitim veriyor. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına da destek veren ekip, ilk yardım başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yaşanan felaketlerde kurtarma çalışmalarına katılarak hayat kurtarıyor.



BOĞULMA VAKALARI AZALIYOR

2017 yılı verilerine göre boğulma vakalarının azaldığını belirten yetkililer, zor şartlarda çalışma yürütüyor. 44 metre derine kadar inerek çalıştıklarına dikkat çeken kurtarma timi, sık sık hipotermi (vücut ısısının bir anda düşmesi) tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Vücut ısılarını koruyan uygun giysilerle dalış yapan balıkadamlar, her koşulda görevini başarıyla yerine getiriyor. Sadece bu yıl yaşanan boğulma vakalarında 5 ceset çıkaran arama kurtarma ekibi, 6 hayvanı da kurtarmayı başardı. Tim son olarak buz tutmuş bir gölde donmak üzere olan bir köpek ile kuyuya düşen 400 kilo ağırlığında bir boğayı kurtardı.



İHA