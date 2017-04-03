Malatya için içme suyu sıkıntısı nedeniyle proje hazırlayan ve bunu da gazetemiz aracılığıyla kamuoyuna duyuran İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, geçtiğimiz yıllarda hazırladığı Malatya Ovası’nı sulama sıkıntısından kurtaracak projesi hakkında konuştu.

Şu anda Malatya’da havalar yağışlı geçse de ilerleyen zamanlarda olası bir kuraklık yaşanmaması için geçmiş yıllarda hazırladığı projesi hakkında bilgi vermek istediğini belirten Aluçlu, bu projenin Malatya Ovası’nın ağaçlarını, sebzesini, meyvesini özellikle haziran, temmuz, ağustos aylarında kuraklıktan kurtaracak bir proje olduğunu söyledi.

HER ŞEYİ SULAYABİLİRİZ

Sulama suyunun haziran, temmuz, ağustos aylarında yetersiz kaldığını ifade eden Aluçlu, “Malatya’da sıkıntılar yaşandığı halde bugüne kadar bu tür bir çalışma ve proje hakkında görüşümü alıp, en azından bu projede ne demek istediğimi soran kimse çıkmadı. Ben diyorum ki, ‘Ben Malatya Ovası’nı kuraklıktan kurtaracağım.’ Malatya Ovası’nın mevcut kanallarla altyapısı hazır. Şu anda belli zamanlarda su yeterli oluyor. Su yeterli olduğu zaman da zaten Malatya Ovası’nı biz mevcut kanallarla sulayabiliyoruz. Bu suyla her şeyimizi sulayabiliyoruz. Bu su ne zaman yetmiyor? Haziran, temmuz, ağustos aylarında. Bu aylarda su yetersiz kalıyor. Peki, bu suyu Malatya Ovası için nasıl yeterli hale getirebiliriz? İşte benim projem bu doğrultuda olacak” diye konuştu.

KANALİZASYON SUYUYLA SULANMIŞ SEBZE VE MEYVELERİ YİYORUZ

Malatya’nın kanalizasyon sularının 3 ana hattan toplandığını kaydeden Aluçlu, “Yıllar önce Malatya’da pis su arıtma tesisi yapıldı. Yanılmıyorsam 15 yıl kadar oluyor. Malatya’nın kanalizasyon suları 3 ana hattan toplanıyor ve arıtma tesisine kadar borularla gidiyor. Ve oradan arıtıldıktan sonra baraj göledine boşaltılıyor. Haziran, temmuz, ağustos aylarında insanlarımız suyu bulamadıkları zaman kanalizasyon borularını kırıp bahçelerini, ağaçlarını, sebzelerini buradaki suyla sulamaya başlıyorlar. Ve biz Malatyalı olarak bu kanalizasyon suyuyla sulanmış, mikrop içeren sebze ve meyveleri yiyoruz. Bu çok büyük bir risk. Yani siz ağacınızı suladığınız zaman ya da sebzenizi suladığınız zaman o kanalizasyonun özellikle deterjanlı sularla, kimyasallarla ve insan atıklarıyla mikrop yuvası haline gelen o suyla meyve ve sebzelerimizi sulayıp Malatya halkına yedirmeye çalışıyoruz. Bu son derece yanlış bir uygulama” şeklinde konuştu.

İNSANLAR RAHATLIKLA KULLANABİLECEK

Malatya Ovası’nı susuzluktan kurtaracak projesi hakkında bilgiler veren Vehbi Aluçlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben de bunu düşünerek bir proje geliştirdim. Az önce bahsettiğim Malatya 3 ana hattan arıtma tesisine büyük kanallarla suyu taşıyor. Eskimalatya yolu üzerindeki hat çok elverişli bir hat. Biz diyoruz ki, ‘bu hattı alalım, özellikle Eskimalatya Kavşağı’nda yer alan Gıda Toptancılar Sitesi’nin biraz altında uygun bir araziye döşeyelim. Tarımsal arazilere suyu aktardığınız, yüksek kottan bıraktığınız zaman kendi cazibesiyle Malatya Ovası’nın tamamına o su akacaktır. Biz o kanalizasyon borusunu alacağız ve yazın suyumuzun yetmediği 3 aylık periyotta kanalizasyon suyunu arıtmaya alacağız, arıtmadan tekrar mevcut olan kanallara bırakacağız. Bunun sadece bir inşaat maliyet bedeli var ve başka hiçbir maliyeti yok. Biz yazın suyumuzun yetersiz kaldığı zamanlarda aldığımız bu kanalizasyon suyunu arıtmadan geçirdik ve mevcut kanallara bıraktık. Ve bunu insanlarımız rahatlıkla kullanacaktır.”

İNSANLAR AĞAÇLARINI KURTARMAK İSTİYOR

Projeleriyle ilgili herhangi bir ücret talep etmediğinin altını da çizen Aluçlu, “İnsanlarımız yazın kanalizasyon suyu ve içme suyunu da kullanarak bahçesinde meyve ve sebzelerini suladıklarını biliyoruz bu da insanların özellikle üst katlarda oturan insanların susuz kalmasına neden oluyor. Çünkü insanlar hem kanalizasyon hem de içme suyunu kullanarak ağaçlarını kurtarmak istiyorlar. O zaman da suyun debisi düşünce üst katlara içme suyu çıkmıyor. Eğer biz bu projeyi hayata geçirebilirsek yazın sulama suyunda kışın da içme suyunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Yaptığımız arıtma tesisi şu andaki arıtma tesisi kadar devasa büyüklükte olmayacak. Küçük bir arıtma tesisi ve az maliyetli olacak. Böylece bu proje Malatya’nın tarımsal su problemini çözecek. Bu konuda daha öncede belirttiğim gibi hiçbir ücret talep etmiyorum. Ben Malatyalıyım, Malatyalı insanların sorunlarını çözecek projelerime sahip çıkılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.











MUTLU SARIGÜL