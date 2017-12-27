Yazın serin, kışın ise sıcak ayakkabı icat ederek Malatya’da adını duyuran Furkan Bozdağ isimli üniversite öğrencisi, şimdi de Casus olarak adlandırdığı bir ayakkabı icat etti. İnce düşünceyle tasarladığı Casus, hem video ve ses kaydı alıyor hem de olası bir kavgada elektroşok etkisi vererek, karşıdakini etkisiz hale getiriyor. İcat ettiği ayakkabıyla ilgili konuşan Furkan Bozdağ, Türkiye belki de dünya tarihine geçecek icadı hakkında önemli bilgiler verdi.

Bu projeyi yapma amacının vatandaşların kendi can güvenliklerini sağlaması için gerekli tedbirleri alması olduğunu belirten Bozdağ, projesinin tamamen savunma mekanizmasına dayalı olduğunu söyledi.

ELEKTROŞOK UYGULAYABİLİYOR

Her vatandaşın bu projeyle kendi can güvenliğini sağlayabileceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

“Amacımız kimseye durduk yere zarar vermek değil. Olası tehlikelere karşı insanların kendini koruması için yaptım. Bu proje sayesinde her vatandaş kendi can güvenliğini sağlayabilecek. Çünkü her an, her saniye polis veya asker yanımızda olmuyor. Bazı tehlikelerle kendimiz baş etmek zorundayız. Özellikle bu proje kadınlarımızın işine yarayabilir. Bana göre böyle bir durumda en hızlı çözüm bu olur. Ayakkabıda elektroşok bobini var, kameramız var. Elektro şok bobini bize saldırmak isteyen birini engellemek için, kamera da yine tamamen savunma amaçlı. Eğer vatandaşa saldırı olursa vatandaş bunu engellerse burada kayıt oluyor ve gerçekler kamera sayesinde ortaya çıkıyor. Bu projede batarya olarak 4 voltluk akü kullandım, infrared kamera kullandım balık gözlü. Ayakkabıyı kullanışlı bir şekilde tasarladık. Bunun için ben uzaktan kumanda kullanmıştım fakat kişinin cebinden kumandayı çıkartıp bunu etkinleştirmesi de zaman aldığı için ondan da vazgeçtim. Benim ayakkabının içine koyduğum buton sayesinde kişi başparmağı ile direkt temas ederek elektroşok uygulayabiliyor.”

PARÇA BULMAK ÇOK ZOR OLDU

Projesini 2 ayda tamamladığını dile getiren Bozdağ, “Bu hem projenin kötü amaçlı kullanımın önüne geçecek hem de vatandaşın haklılığını ortaya koyacak. Bu ayakkabı askerler ve polisler için de kullanılabilir. Onlar da bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman silahına davranması daha geç olabilir ama bunun sayesinde daha hızlı bir şekilde karşındakini etkisiz hale getirebilir. Ben bu projeyi 2 ayda tamamladım. Ne kullanabilirim diye birçok araştırma yaptım. Parça bulmak çok zor oldu. Kişiye vereceği zararla ilgili kullanacağımız bobinle alakalı vereceğimiz voltaja göre değişiyor. Bunun daha düşüğü de olabilir, daha yükseğe de olabilir. Bu voltaj aralığı fazla bir zarar vermez ama karşıdaki kişi kısa süreli bir baygınlık geçirebilir, bir şok yaşayabilir. Farklı bir etkisi olmaz, voltaj az olduğu için fazla bir zararı yok. Bu ayakkabının son hali değil. Ben bulabildiğim malzemelerle bunu yaptım daha da geliştirip daha da kullanışlı hale getirilebilir. Normalde bunun ağırlığı daha da az olabilir eğer istediğim malzemeleri bulabilirsem. Görsel açıdan da daha güzel olabilir” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL