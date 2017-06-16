Malatya Fırat Edaş İl Müdürlüğü, kurum personeline yönelik iftar yemeği programı düzenlendi.

Bir özel yerde gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 personelin katıldığı programda konuşan Fırat Edaş Kurumsal İletişim Müdürü Selim Çetin, personelleriyle böyle mübarek bir günde bir araya gelmek için bu programı tertip ettiklerini kaydetti.

BU TÜR PROGRAMLARA ÖNEM VERİYORUZ

Personellerine ikramda bulunduklarını belirten Çetin, “Çalışan personelimizle bu mübarek günde bir araya gelmek istedik. Böylelikle hem birbirimizi doğrudan tanıma imkanı bulduk hem de personelimize ikramda bulunduk. Bu tür programlara önem veriyoruz. Çünkü bu programlar personelimiz arasında birlik ve beraberliğe vesile oluyor. Personelin kendi arasında dayanışmayı artırıyor. Ayrıca değişik birimlerde çalışan personelimiz de bu vesile ile tanışma imkanı buluyor” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL