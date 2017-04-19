Katıldığı bir TV programında referanduma ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Son sözü millet söyledi. Zaten kampanyaya başlarken de biz AK Parti olarak milletin sözünün başımızın üzerinde yeri var dedik ve böyle başladık. Dolayısıyla esasında burada bir parti yarışmıyordu.; bu bir halk oylamasıydı ve milletin geleceğini oyladığı bir referandumdu. Netice itibariyle millet yeni bir sisteme, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi noktasında kararını verdi. Önemli olan bundan sonra bizim birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizdir. 16 Nisan, demokrasi şöleni şeklinde geçti. Çok şükür büyük bir olayla karşılaşmadık. İradenin ortaya konması noktasında her kesimden insanlar sandığa gittiler. Bu sevindiriciydi. Herkes iradesini sandığa yansıttı diyebiliriz. Millet bunun kararını verdi” sözlerine yer verdi.

HERKESİN SEVİNDİĞİ BİR SONUÇ OLDU

Referandum sonuçlarıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Tüfenkci, “Oylama bitti, geçmişte kaldı. Elbette ki bunun değerlendirmesi yapılacaktır. Biz ne katkı verdik, nerede seçmen bize farklı mesaj verdi bunlara bakacağız. Bütün siyasi partiler bunun analizini yapacaktır. Bu oylamanın kaybedeni yok. ‘Hayır’ çıkanların da sevinmesi, ‘evet’ çıkanların da sevinmesi bu da hoş bir şey. Çünkü Türkiye kazandı, millet kazandı. Bu oranlarda çıkması da bir anlamda herkesin sevindiği bir durum oldu. Artık 2019’dan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve yönetim şekline geçmiş olacağız. Bunu artık bir kavga meselesine çevirmemek lazım. İnsanları kamplaştırmaya ve ötekileştirmeye yönelik tartışmaları bundan sonraya da taşımak doğru değildir” diye konuştu.

MHP ile ortak hareket ettiklerini belirten Bakan Bülent Tüfenkci, “Biz MHP ile mecliste ortak hareket ettik ve milletin önüne getirdik. Çorbada kimin tuzu, kimin aşı var bunu çok ayrıştırmanın önemi yok. Zaten önemli olan çorbanın pişmesiydi. Çorba da pişti ve önümüze geldi. Şimdi ona bakmak lazım” dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA OYLAR ARTTI

Bazı bölgelerde artan oy oranlarına değinen Bakan Tüfenkci, “Doğu ve Güneydoğu’da AK Parti’nin oylarının artmasını çok önemli buluyoruz. Özellikle oralarda terörden muzdarip olan bir kitle vardı ve en önemlisi de 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra güçlü bir şekilde HDP’ye destek veren bir kitle vardı. Bu kitle iradesine baskı ile ipotek konulduğuna dair söylemler söz konusuydu. Terör örgütünün baskısı vardı. Terörle mücadelede terör örgütlerine ciddi anlamda zayiatlar verildi. Ve o halkın üzerindeki baskı da bir anlamıyla kaldırıldı. Bu oranların daha artması gerekiyor. Oradaki normalleşmenin siyasi kanalla yapılması gerekir. Devlet olarak o bölgelerde güvenliği mutlak suretle sağlamamız gerekiyor” sözlerini kaydetti.

ANALİZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Referandum ile ilgili analiz çalışmalarının başladığını ifade eden Bakan Bülent Tüfenkci, “Genel Merkezimiz analiz çalışmalarına başladı. Büyükşehirlerde ‘hayır’ların önde çıkmasının birçok sosyolojik nedeni, muhalefet partisinin yalan üzerine kurmuş olduğu kampanyası tutmuş olabilir. Birçok açıdan bakılabilir. AK Parti seçmenleri içerisinde kadınlarımız her zaman daha güçlü olmuştur. Erkeklere göre bir iki puan öndeler. Tekrardan bir analiz yapılabilir. AK Parti’nin adaylarına ya da AK Parti’nin uyguladığı siyasete dayalı bir işaret değildir. Genel anlamda bu anayasa değişikliğidir. Anayasa değişliğini makul görenler oylarını kullandılar. Uzun uzun analizini yapmak gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN SİCİLİ TEMİZ

YSK’nın açıklamaları hakkında da yorumda bulunan Tüfenkci, “YSK’nın tarafsız olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar objektif seçimler yapıldı, dolayısıyla Türkiye’nin bu konuda sicili temiz. Baktığımız zaman bir tara1f değiliz. Taraf olmamız da doğru değil. 1 milyon 300 bin küsurun üzerinde fark var. Fark küçük bir fark değil. Ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu itirazların bir netice vereceğini zannetmiyorum. Onlar da muhalefet olarak bu tür itirazlarını geliştirmek zorundalar. En azından kendi çalıştıkları kampanya ve kendilerine umut bağlayanlara bir umut olabilmeleri açısından yapmak zorundalar. Bunu normal karşılıyoruz. İtiraz edebilirler. CHP’nin itiraz etmediği bir seçim var mı? Ben hatırlamıyorum. Onlarınki biraz alışkanlık” diye konuştu.

GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN ARASINDA ELBETTE Kİ FARK OLACAK

Bakan Tüfenkci, konuşmasının devamında özetle şunları kaydetti:

“AGİT’in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) geçmişte yapmış olduğu raporlara bakın. Hangisi seçimi sağlıklı ve dört dörtlük anlattığı bir rapor var? Bir bakın geçmişe. İlk defa Türkiye’de yapılmıyor bu. Daha önceki seçimlerde de aynı senaryo gerçekleşti. Eşit şartlarda geçmediği söyleniyor. Ama baktığınızda bir eşitsizlik söz konusu dahi olmadı. Kampanya yapmak herkese açıktır. Her parti hazine yardımından faydalanamadı. Ancak kendi bütçelerini oluşturabilirlerdi. Birileri bu bütçeyi oluştururken, diğerlerinin yapamamasını kendi becerilerine bırakmak lazım. Biri görünür bir kampanya yürütürken, bir diğeri de görünmeyen bir kampanya yürüttü. ‘Hayır’ cephesinin görünen kampanyası yoktu, belki de bu bir taktik olarak uygulandı, ki ona inanıyoruz. CHP, kendi logosunu dahi kullanmadı. Miting yapmak istemediklerini en baştan açıkladılar. Bu kampanyanın formatını kendileri bu şekilde belirlediler. Dolayısıyla görünen ve görünmeyen arasında elbette ki bir fark olacak.

“İDAM” KONUSU…

Halkın talebine kayıtsız kalınamıyor. Şimdi baktığımızda MHP bu anlamda idam noktasında beyanatta bulunuyor. Kılıçdaroğlu da Meclise getirin dedi. Buradaki tavırlar önemli. Ben hiç Avrupa Birliği ne der, ne demez oraya bakmıyorum. Türkiye ne der, Türk milleti ne der ona bakıyorum. Eğer Türk milleti bu noktada 15 Temmuz’da yaşadıklarını o kadar şehit, gazi ve bu travmaların karşılığında idam gelmesini istiyorlarsa yapacak bir şey yok. Milletimiz bu noktada farklı düşünürse o zaman ona da bakarız.”

Erken seçim hakkında konuşan Tüfenkci, “Esasında Cumhurbaşkanımız noktayı koydu. Bunun üzerine daha fazla söz söylemek mümkün değil. 2019 Mart’ta yerel seçimler, Kasım’da da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler yapılacak” dedi.

2017’Yİ YATIRIM YILI İLAN ETTİK

Bundan sonraki süreci de anlatan Bakan Tüfenkci, “Anayasa değişikliği kesinleştikten sonra davet edilecek ve Cumhurbaşkanımızın üyeliği partiye gelmiş olacak. Yüksek Seçim Kurulunun bu anayasa değişikliğini kesinleştirmesinden sonra olacak. Verildikten bir gün ya da iki gün sonra Cumhurbaşkanımız inşallah AK Parti’ye katılmış olacak. Akabinde tabi HSYK ile ilgili düzenlemeler hayata geçirilecek. Ve bundan sonra artık bizim Hükümet olarak ekonomi ağırlı bir gündemimiz olacak. Ekonomideki bir takım yapısal reformların gerçekleştirilmesi için gayretlerimiz sürecek. Terörle mücadele konusunda daha kararlı bir şekilde hareket edeceğiz. Bir takım düzenlemeler hayata geçirilecek. 2017’yi yatırım yılı ilan ettik ve neticede yatırımların Türkiye’de hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz. İhracatımızda altın yılının olmasını istiyoruz. İhracat rakamlarını çok yukarılara çekmek istiyoruz. Atmamız gereken adımlar var. Bunların takibini yapacağız. Yeni piyasalara girmiş olacağız. İnsanların refah düzeyini artırmak ve ceplerine gelen parayı artırmak, insanlarımıza iş ve aş bulmak amacındayız” diye konuştu.











TÜRKAN YILDIZ