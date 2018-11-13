BU OVALAR DA KORUMA ALTINA ALINACAK

Edinilen bilgilere göre, Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında, Toprak Koruma Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda Doğanşehir Merkez, Yazıhan ve Malatya ovalarının da koruma altına alınması gündeme gelecek. Kurulda bu ovaların koruma altına alınması kabul edilirse bu ovalarında koruma altına alınacağı belirtiliyor.

GÖRÜŞÜLDÜKTEN SONRA İLAN EDİLECEK

Elde edilen bilgilere göre, Yazıhan ve Doğanşehir merkez ve Malatya Ovası için karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Çünkü önce bu ovaların Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapılacak olan Toprak Koruma Kurulu'ndan geçmesi gerekiyor. Ayrıca, Toprak Koruma Kurulu Vali başkanlığında 10 üyeden oluşuyor. İlimize Vali Aydın Baruş'un yeni atanması nedeniyle kurulun yenilenmesi gerekiyor. Bu kurulun oluşturulmasıyla birlikte Yazıhan, Doğanşehir merkez, Malatya merkez ovaları Toprak Koruma Kurulunda görüşüldükten sonra ilan edilecek.

OVALARIN KORUMA ALTINA ALINMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Ovalar koruma altına alınınca bu ovaların tarım dışına çıkarılması biraz daha zorlaşıyor. Bunun içine imar da giriyor, fabrika da giriyor, ahır da giriyor, ev de giriyor. Bu proje ile ovaların tarım dışı kullanılması zorlaşacak.