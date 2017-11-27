27 Kasım 2017 Pazartesi

“Bu olayın takipçisi olacağız”

Malatya Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Malatya İl Başkanı Ali Özdeşer, Malatya’da yapılmak istenen provokasyona tepki gösterdi, “Bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:15
“Bu olayın takipçisi olacağız”

  Özdeşer, “Malatya'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile çarpı işaretleri konulmuştur” diyerek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mahalleyi de ziyaret eden Özdeşer, “İnançları felsefeleri yaşam biçimleri ne olursa olsun insanların özgürlükleri elinden alınamaz bizler bu topraklarda barışı inşa etmeye çalışmak mecburiyetindeyiz. Bizler STK olarak bu olayın takipçisi olacağız, Malatya'yı karıştırmak isteyenlere elbirliği ile asla izin vermeyeceğiz. Vatanımız ve milletimiz bölünmez bir bütündür. Malatya’ya yapılan taciz ve sindirme provokasyonuna da prim verilmeyecektir. Vermeyeceğiz. Halkımızı sağduyuya davet ediyoruz” şeklinde konuştu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Malatya İl Başkanı Ali Özdeşer

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