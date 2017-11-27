Özdeşer, “Malatya'da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile çarpı işaretleri konulmuştur” diyerek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mahalleyi de ziyaret eden Özdeşer, “İnançları felsefeleri yaşam biçimleri ne olursa olsun insanların özgürlükleri elinden alınamaz bizler bu topraklarda barışı inşa etmeye çalışmak mecburiyetindeyiz. Bizler STK olarak bu olayın takipçisi olacağız, Malatya'yı karıştırmak isteyenlere elbirliği ile asla izin vermeyeceğiz. Vatanımız ve milletimiz bölünmez bir bütündür. Malatya’ya yapılan taciz ve sindirme provokasyonuna da prim verilmeyecektir. Vermeyeceğiz. Halkımızı sağduyuya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ