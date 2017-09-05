05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

“Bu olaya artık ‘dur’ denmeli”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Myanmar devletinin masum Arakanlı Müslümanlara yaptığı katliama sert tepki göstererek, “Başta Müslümanlar olmak üzere kalbinde vicdan ve merhamet olan bütün insanlar bu olaya artık ‘dur’ demelidir” dedi.

05 Eylül 2017 Salı 11:30
“Bu olaya artık ‘dur’ denmeli”

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, yaptığı açıklamada, binlerce Arakanlı Müslümanları vahşice katleden Myanmar devletine tepki gösterdi. Dünyanın yaşanan olaya kör ve sağır olduğunu kaydeden Yılan, “Müslümanlar büyük kıyımlara uğramaya devam etmektedir. Bosna’dan Doğu Türkistan'a uzanan Türk İslam coğrafyasında hiç dinmeyen gözyaşı ve kan son günlerde Arakan'da içimizi sızlatmaya başlamıştır. Myanmar Hükümeti tarafından Arakan bölgesinde yer alan Müslümanlara karşı uzun zamandır sistematik bir asimilasyon, sindirime ve kıyım politikası uygulanmaktadır. Myanmar’ın yaptığı saldırılara maalesef dünya kamuoyu kör ve sağır. Yaşanılan bu acımasız olaylarda binlerce Müslüman kardeşimiz yok yere öldürülüyor. Şurası açıktır ki: Myanmar Güvenlik güçleri çeşitli bahanelerle bölgedeki Müslüman halka çocuk kadın ve yaşlı demeden saldırmaktadır. Yaşanılan bu olaya sessiz kalmak başta Müslümanlar olmak üzere hiçbir insana fıtratı gereği yakışmaz ve yakışmamaktadır. Yapılan katliamın durdurulması için artık bütün dünyanın somut adımlar atması gerekiyor. Şiddeti gittikçe artan bu melun saldırılar karşısında BM gibi ne amaca hizmet ettiği bilinmeyen kurumlara sürekli görev çağrısında bulunmak artık bir anlam ifade etmemektedir. Yüreklerimizi dağlayan bu acımasız olayı kınamak da artık çare değildir. Bu nedenden dolayı başta Müslümanlar olmak üzere kalbinde vicdan ve merhamet olan bütün insanlar bu olaya artık ‘dur’ demelidir. Ben buradan başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığa sesleniyorum: Masum Arakanlı kardeşlerimize bugün destek vermezsek ne zaman vereceğiz? Evlerinden sökülüp atılan, sınırlar ötesine sürgün edilen, mallarına ve canlarına el konulan kardeşlerimize bu gün değilse, ne zaman yardım edeceğiz? O yüzden bir an önce harekete geçmeli ve oradaki masum insanlara el uzatmalıyız. Milliyetçi-Ülkücü hareketin mensupları olarak Arakan'da yaşanan bu katliamın duyurulması ve durdurulması noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu. 

İHA
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