18 Ocak 2017 Çarşamba

Bu öğrenciler sorumluğunun farkında

2 yıldır okullarında zil olmadığını dile getiren Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, ders saatlerini öğretmenlerine kendilerinin söylediğini dile getirdiler.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:36
Bu öğrenciler sorumluğunun farkında

  Battalgazi’de bulunan Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde ders giriş ve çıkışlarında yaklaşık 2 yıldır zil kullanılmıyor. Öğrenciler yeni uygulamayla birlikte kişisel zaman yönetimlerini daha iyi kontrol etmeyi öğrendiklerini ifade ettiler. 12. sınıf öğrencilerinden Abdulkadir Altındağ, yeni uygulamayla birlikte sorumluluklarının farkında vardıklarını ve zaman yönetimini kullanmayı öğrendiklerini söyledi.

2 YILDIR ZİL YOK
  Altındağ, “Bu uygulama bizim için çok güzel oldu. Yaklaşık 2 yıldır zil yok okulumuzda. İdaremizle konuştuk ve zili kaldırdık. Zilin kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler olarak biz sorumluluk kazandık ve zamanımızı verimli kullanmayı öğrendik” ifadelerini kullandı.

SAATLERİMİZİ HOCAMIZA BİZ SÖYLÜYORUZ
  11. sınıf öğrencisi Özlem Şahin de uygulamanın kendileri üzerinde güzel sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, “Aslında bu uygulama bizi üniversiteye daha iyi hazırlıyor. Üniversitede de zil yok. Herkes sorumluluğunun farkında. Zaten okulumuzun her yerinde saatler var. Öğrenciler ve öğretmenler ne zaman derse girilip çıkılacağını biliyorlar. Çıkış ya da giriş saatlerimizi hocamıza biz söylüyoruz” diye konuştu.

İHA
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