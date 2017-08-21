Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'daydı. Bakan Tüfenkci'nin kentteki ilk durağı, Elazığspor Tesisleri oldu. Elazığspor'u Süper Lig'de görmek istediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, kulübe ve teknik ekibe başarılar diledi.

Bakan Tüfenkci, "Bütün birleşenlerini bir araya getirseniz de eğer takım o havayı yakalayamazsa o başarıyı yakalamak zor olur diye düşünüyoruz. Puanları silinmişti onların bir kısmını geri aldı. Transfer yasağı gelmişti, o yasağı kaldıran ilk kulüplerimizden oldu. Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, şehrin ileri gelenleri elinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnşallah hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde biz Elazığspor’umuzu Süper Lig'de görmek istiyoruz ve başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci’nin konuşmasının ardından Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, Bakan Tüfenkci'ye adına hazırlanmış 23 numaralı forma hediye etti.



BASKİL İLÇE KONGRESİ

Bakan Tüfenkci, daha sonra AK Parti Baskil İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, kongrelerin değişim, yenilenme hareketi olduğuna vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

"Teşkilatlarda çalışmak çok zor bir o kadar da onurlu bir görevdir. Sizlerin bakamayacağınız yüz, sıkamayacağınız el yoktur. Tüm teşkilat mensubu kardeşlerimiz bilsin ki sizlerin başarısı belediyelerimizin, vekillerimizin başarısı demektir. Vekillerimizin başarısı partimizin, partimizin başarısı da Türkiye'nin gücü demektir."

TÜRKİYE’NİN AŞAMAYACAĞI ENGEL YOKTUR

Geçmişte Gezi Parkı olayları ile sokakları ve meydanları yangın yerine çevirerek millete hesap ödetenlerin bugünse Gümrük Birliği'nin güncellemesini bahane ederek yine engel çıkarmaya ve millete hesap ödetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Bülent Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ama Allah'a hamd olsun, Türkiye büyük bir ülke ve bu ülke bir ve beraber olduğu zaman aşamayacağı engeller yoktur. O gün Gezi Parkı olaylarını ortaya atanlara gereken dersi bu millet verdi. 15 Temmuz'da da bu millete darbe vurmaya çalışanlara bu millet hesabını kesti. Onlar adalet karşısında hesap verecekler ama sadece adalet karşısında değil bu milletin vicdanı karşısında da hesap verecekler, vermeye de devam edecekler. Varsın onlar mahkemelerde tiyatrolarını oynasınlar, varsın mağdur edebiyatına yatsınlar. Eğer bu ülkede bir mağdur varsa o da bu milletin ta kendisidir. Onlar mağdur değil, mağlup oldular. Onlar millete ve devlete karşı savaş açtılar. O savaşı da milletin desteğiyle ve Allah'ın izniyle kaybettiler. O mağlubiyetin acısını ve pişmanlığını hep yaşayacaklar, bu milletin vicdanında da mahkum olacaklar.''

ELAZIĞ-DİYARBAKIR HIZLI TREN PROJESİ

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada Hızlı Tren Projesi'ne de değindi. Sivas ve Malatya'dan gelecek hızlı trenin Elazığ ve Diyarbakır hattının yapılması için çalışmaların başladığını aktaran Bakan Tüfenkci, "Hızlı tren noktasında, Elazığ-Diyarbakır hattının yapılması için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde Sayın Ulaştırma Bakanımızın da talimatları doğrultusunda proje tamamlandığında ihaleye çıkaracağız. Dolayısıyla artık Baskil de bir durak olacak" dedi.

Bakan Tüfenkci ayrıca Malatya-Elazığ arasında günlük banliyö tren seferleri için de çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü kaydetti.

KOVANCILAR ZİYARETİ

Bakan Tüfenkci, programın ardından AK Parti Kovancılar İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada partililere hitap eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Biz bundan 16 yıl önce millete hizmet için yola çıktık. Hiçbir sorunu halının altına itelemedik. Bu millet asildir, bu millet necipdir, bu millet kendi ile beraber yol yürüyeni unutmaz. AK Parti kadroları milletle yol yürür. Onun için milletle yol yürümeye var mısınız?"



Konuşmasını 7 Haziran'ı anımsatarak sürdüren Bakan Tüfenkci, "7 Haziran'ı hatırlayın. HDP'yi, Türkiye partisi olarak bu milletin önüne çıkarmaya çalıştılar. Bırakın Türkiye partisi olmayı bölge partisi bile olmayı beceremediler. Yaktılar yıktılar ama bu millet onlara pabuç bırakmadı" şeklinde konuştu.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan Bakan Tüfenkci, "Hainlerin inlerine girdik, giriyoruz. Biz bir yandan PKK bir yanda FETÖ bir yandan DEAŞ ile mücadele ederken bir yandan ekonomimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yükselen Türkiye için bir değişim başlatmalıyız, her birimizin tarihi sorumluluğu var. Biz coğrafyamızda düzen istiyoruz. Bizim 2023 hedeflerimiz var bu hedeflere ulaşmak için de canla başla çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tüfenkci, 2019’u da “tarihi eşik” olarak niteledi, teşkilatlara “daha fazla çalışmalıyız” mesajı verdi.

HABER MERKEZİ