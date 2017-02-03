Memurların yıllara göre kullanabileceği yıllık izinleri olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, bu izinlerin kullanımının bir hak olduğunu söyledi.

İZİNLERİN DEVREDİLMESİ GEREKİYOR

Yıllık izinlerin devri konusunda ortada bir haksızlık olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, “Memurların izinlerini 10 yıl geçene kadar 20 gün, 10 yılı geçince 1 ay kullanmaları gerekiyor. Eğer izinlerinin tamamı kullanılmazsa, kalan izinler bir sonraki yıla devredilmiyor. Kalan izinlerin bir sonraki yıla devredilmesi gerekiyor. Bu nedenle de Genel Başkanımızın Maliye Bakanıyla bir görüşmesi oldu. Memurlar yıllık izinlerinin devredilmesini istiyor. Mesela bu yıl diyelim ki, memurun 1 aylık izni varsa 15 günün kullanmış 15 günü kalmış. Memur hakkı olarak kalan 15 günlük iznini de kullanmak istiyor. Bu da zaten kanunen verilen bir haktır. Kalan izin bir sonraki yıla kaldı diye kullandırmamak bir haksızlıktır. Bütün memurlar bu görüşmeyi destekliyor. Bu görüşme yerinde bir görüşme çünkü ortada bir haksızlık bir mağduriyet var” ifadelerine yer verdi.

UYGULAMADA SIKINTI VAR

Öte yandan Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlarının uygulanmasında sıkıntılar olduğunu kaydeden Başkan Yıldırım, “Toplu sözleşme imzalandıktan sonra kanun hükmündedir. Bu anlamda bazı kurumlarda toplu sözleşme sonuçlarının uygulanmasında sıkıntı var. Bunların uygulanması herhangi bir aksaklığa neden olmaması gerektiğiyle ilgili Genel Başkanımızın görüşmeleri söz konusu. Belki bu konuyu kurumların anlayamamasından kaynaklanıyor. Bu kazanımların mutlaka yerli yerinde uygulanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL