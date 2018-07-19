Bu kitabın geliri Somali’ye bağışlanacak

İnsanoğlunun yaratıldığı günden bu yana sürekli çekişme içerisinde olduğunu ifade eden Vahap Baykara, çıkardığı ilk kitabında Türkiye Cumhuriyeti’nin mazlum milletler için nasıl mücadele ettiğini anlattığını söyledi. Kitap gelirinin tamamını Somali’ye su kuyusu açmak için bağışta bulunacağını belirten Baykara, “Gerçekleri bilmek ne kadar acı da gülünç olsa her zaman daha iyidir. Kitap yazma düşüncem rüyayla başladı. Rüyam da Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüm. Onun mazluma dokunuşunu, ihtiyacı olan birilerine elini uzatışına şahit oldum. Sonrasında o insanların sevincine ve mutluluğunu gördüm. İslamiyet’te Salih rüyalar vardır. Kendi rüyamın Salih rüya olduğuna inandım. Daha sonra rüyamda gördüğüm olayları araştırmaya başladım. İnsanlık tarihine baktığınızda aynı zamanda İslam tarihi olduğunu görürsünüz. Hak sözüyle yeryüzüne peygamberler geldiğinde mazlum halklar sevinmiştir. Tıpkı Firavun’un yeryüzünde hüküm sürdüğü dönemde Hz. Musa peygamber olarak görevlendirilmiştir. Halk kölelik altındaydı ve hiçbir hakka sahip değildi. Aynı durumu Hz. İsa’nın geldiği dönemde de görebiliyoruz. Son peygamber Hz. Muhammed’in geldiği dönem de yine aynı şekilde kölelerin hiçbir hakkı yoktu. Fakirler itilip kakılırdı. Hatta küçük çocukları belli bir yaşa kadar büyütüp, ardından toprağa diri diri gömerlerdi. Vicdansızlık tavan yapmıştı. Yoksulu ezmek meziyet haline gelmişti. Mazlumun hiçbir hakkı yoktu. İslamiyet geldikten sonra bu olayların çoğu ortadan kalktı. İnsana yardım etmek ibadet haline gelince mazlumlar rahatlamış oldu. Günümüzde bir insanın iyi bir insan olup olmadığını mazluma uzaklığı ve yakınlığı derecesiyle kolaylıkla anlayabiliyoruz. Gösteriş için yaşayanlar dikkat edin mazluma hiç yaklaşmamışlardır. Belki yardımlarını kameraların önünde yaparlar ama gerçek yaşantılarında yoksul insanlarla hiçbir yakınlıkları yoktur” diye konuştu.

“HAFTALARCA YAĞMUR YAĞMASINI BEKLİYORLAR”

Baykara, “Kitabımdan elde edeceğim tüm geliri Somali’de su kuyusu açmak için yardım yapma kararı aldım. İslamiyet’te önceliği olan en mazlum olandır. Bir insan eğer ekmek ve su bulabiliyorsa, önce ekmek bulamayana yardım edilir. Ama bir başkası hem ekmeği hem de suyu bulamıyorsa önce ona su taşınır. Çünkü su hayattır. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor ve susuzluk çekildiği zaman ölüm daha hızlı oluyor. Dolayısıyla kendimce bir ayraç yaptım. Dünya üzerinde Arakan’da da insanlar susuzluk çekerek yokluk içinde yaşıyor. Ama en azından suya Somali’dekiler kadar muhtaç değiller. Kitabımı bu düşünceden yola çıkarak yazdığım için, aslında içindeki yazılar okuduktan sonra anlaşılacaktır. Bir kitabı kabına bakarak alamazsınız. Hiç tanımadığınız bir insanın ismini sorduğunuzda onun gerçek karakterini anlayamazsınız. Kitabın içerisinde Adel karakterinin Somali’deki kıtlıktan nasıl perişan olduğunu, ailesini nasıl kayıp ettiğini göreceksiniz. Adel küçük bir kız çocuğu. 2011 kıtlığında çoğu çocuk olmak üzere 260 bin Somali vatandaşı, BM kampına giderken yolda yaşamlarını yitirdiler. Bu insanların çoğu susuzluktan hayatını kayıp etti. Yoksullaştırılmış halk yağmur yağmasını haftalarca bekliyor ki, temizliklerini yapıp su içebilsinler. O insanların susuz kalması benim vicdanımı yaralamakta. Bunu tek başıma yapabilecek gücüm olmadığından en azından kitap gelirini bağışlayarak yapabileceğime karar verdim. Buradan gelecek destekle ve Allah nasip ederse Somali’de bir su kuyusu açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.