Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tahsis edilen bölgelerde satıcılara müsamaha gösterebilen zabıta ekipleri, kimi zaman güçlüklerle de karşılaşabiliyor. Bu kapsamda, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde balon satan bir engelliye, Şemsiye Sokak’ta yer tahsis edildi. Ancak ortopedik engelli olduğu öğrenilen vatandaş, buna karşı çıktı. Müdürlük önünde balon satmak için direten engelli, Şemsiye Sokak’taki yeri beğenmediği için oraya gitmedi.

YÜKLÜ BİR MAAŞ

Çevre esnafı ve cadde üzerinden geçen vatandaşları rahatsız ettiği öne sürülen ortopedik engelli, zabıta ekiplerine diş göstermeye hala devam ediyor. Bir başka iddiaya göre, ortopedik engelli olduğu gözlenen vatandaş, yüklü bir engelli maaşı alıyor. Yüksek maaşa rağmen hala balon satarak para kazanmaya çalışan engellinin ayrıca tiner kullanıp, rahatsız edici hareketlerde bulunduğu da öne sürülüyor.

“RAHATSIZ EDİYOR” İDDİASI

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde satış yapan engelli ile ilgili konuşan bazı vatandaşlar, “Bu arkadaşımıza bildiğimiz kadar yer tahsis edildi. Ancak burada kalmakta direniyor. Zabıta ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin talimatlarıyla gelip kendisiyle konuşuyor, ama bir türlü götüremiyorlar. Tiner çekip, insanları rahatsız ettiği söyleniyor. Bir de yüksek maaş aldığını biliyoruz. Çalışıp, ekmek parasını kazanmak istemesi çok güzel bir şey. Ancak zabıta ekipleri de görevini yapıyor. Engelli kardeşimize burada olmaması gerektiğini söylüyorlar ama o pek dinlemiyor” dediler.



























HABER MERKEZİ