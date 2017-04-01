01 Nisan 2017 Cumartesi

Bu kartı dünya tanıyor, bazı şoförler tanımıyor

Malatya merkez ile Orduzu güzergâhında çalışan ve sarı basın kartının nasıl olduğunu bilmeyen bazı şoförler, gazetecilere sorun çıkartmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın verdiği ve uluslararası geçerliliği olan bu kartın bazı şoförler tarafından bilinmemesi, sorunun ileriki günlerde de devam edeceğini gösteriyor.

01 Nisan 2017 Cumartesi 11:29
Bu kartı dünya tanıyor, bazı şoförler tanımıyor

  Sarı basın kartını bilmeyen bazı otobüs şoförleri, bu karta sahip olan bazı gazetecilere problem çıkartmaya devam ediyor. Malatya merkez ile Orduzu güzergâhında çalışan ve sarı basın kartının nasıl ve ne şekilde kullanılacağını bilmeyen bazı şoförler, o bölgede yaşan gazetecilere adeta eziyet çektiriyor. Geçtiğimiz günlerde bu problemin hareket memurluğuna bildirilmesine ve yapılan eğitim seminerlerinde bu konunun gündeme getirileceği söylenmesine rağmen bu problemin devam etmesi gazeteci ve o güzergahta çalışan şoförleri karşı karşıya getiriyor. Sorunun MOTAŞ yetkililerinden mi yoksa bazı şoförlerden mi kaynakladığı bilinmese de, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın verdiği ve uluslararası geçerliliği olan bu kartın bazı şoförler tarafından bilinmemesi bu sorunun ileriki günlerde de devam edeceğini gösteriyor.

“BU KART, GAZETE KARTI”
  Geçmiş zamanlarda da örneği yaşanan, hatta otobüslerin ön kısmında ücretsiz kartların örnekleri olmasına rağmen bazı şoförlerin bunu bilmemesi ve basın mensuplarına sorun çıkartması eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serse de, Malatya Merkezle-Orduzu Merkez güzergâhında basın mensubuyla karşılıklı konuşan şoförün iddiası ise sorunu apaçık gözler önüne sermeye yetiyor. Söz konusu şoförün, “Bu gazete kartı. Bu kart Malatya’da geçmiyor” sözleri eğitim seminerlerinde sarı basın kartıyla ilgili herhangi bir konunun geçmediğini gözler önüne seriyor.

 

MUTLU SARIGÜL
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