Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen taşerona kadro müjdesiyle birlikte yaklaşık 900 bin taşeron işçi, kadronun verileceği tarihi beklemeye başladı. Özellikle yaptığı açıklamayla Şeker Fabrikalarında çalışan taşeronlara da kadro verilmesini isteyen Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, fabrikalarında 86 işçiye taşeron kadrosu verileceğini ancak mevsimlik işçilerin kadro dışında tutulacağını söyledi.

BİZİ MUTLU EDİYOR

Şeker Farikası’nda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla sevindiklerini ifade eden Başkan Murat, Başkan Murat, “Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada Türkiye'deki tüm taşeron işçilerin kadroya alınacağını duyurmuştu. Daha sonra KİT’lerin yani şeker fabrikaları, demiryolu gibi kamu iktisadi teşekküllerinin dahil edilmediğini öğrendik. Bu kurumlardaki taşeronlar bu kadro çalışmasına dahil edilmemişti. Daha sonra Mecliste yapılan görüşmelerden sonra geçtiğimiz Cuma günü KİT'lerde çalışan geçici işçilerin de kadroya dahil edildiğini duyduk. Bu da yaklaşık 50 bin insan ediyor. Toplamda 900 bin taşeron işçisi bu vesileyle kadroya geçmiş olacak. Taşeron yasasını bir kölelik yasası modern kölelik yasası olarak adlandırılmıştık. Buna karşı çok ciddi mücadeleler verdik. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten bizi mutlu etti bu şekilde olması bizi sevindirdi. Bizde toplamda 86 tane taşeron işçisinin şu anki durumuna bakılırsa yararlanması gerekiyor. Bu gerçekten bizi mutlu ediyor. Sonuçta bunlar bizim insanlarımız burada emek verip burada çalışan insanlar” şeklinde konuştu.

ŞEKER ÜRETEN İŞÇİLER GÖZ ARDI EDİLDİ

Mevsimlik işçilerin kadroya alınmamasından duydukları üzüntüyü de dile getiren Başkan Murat, şunları kaydetti:

“Burada bizi üzen bu kurumun asıl işini yapan, şeker üreten insanlar burada bir şekilde göz ardı edildi. Geçici işçilerimiz var ve asıl işi yapıyorlar. Bu taşeron işçileri genelde sosyal işlerde çalışan hizmet üreten insanlardır. Yemekhane, odacılık, şoförlük gibi işlerde çalışan işçilerdir. Burada asıl çalışan, şeker üreten işçiler göz ardı edildi. 10 ay gibi bir çalışma gibi bir ibare konuldu. Çünkü 5620 sayılı yasa Türkiye'de geçici işçilerin çalışması 5 ay 29 gün ile sınırlandırılmıştı. Bunu 10 ay yaptılar. Bunun önü açık. Bu da bizi fazlasıyla memnun etmiyor. Çünkü burada önü açık olduğu için en az 10 ay çalışır ibaresi olsun istiyoruz. Böyle olursa bu bizi mutlu eder. Ayrıca Devletimiz hükümetimiz gerçekten büyük bir devlet. 900 bin kişiye kadro veren bir devlet burada yıllarca emek veren, ömrünü bu kuruma adayan 23 bin tane insana da bu kadroyu vermesini bekliyorduk. En azından sürekli işçi statüsünde getirmesini istiyoruz. Gerçekten bu insanları üzdük. Bu insanlar üzüldü beklentilerine de cevap verilmedi.”

MUTLU SARIGÜL