Her zaman olduğu gibi son zamanlarda da gündemde olan taşerona kadro verilmesi konusunu merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle şeker fabrikalarında çalışan mevsimlik işçilerin de kadro alıp almamasını dört gözle beklerken, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Yılbaşından önce bu yasayı Meclisten geçirmeyi planlıyoruz. Burada Bakanlar Kurulu bir model noktasında karar verdiği anda da Hükümet olarak bunu paylaşacağız” sözlerini değerlendiren Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Nuri Murat, Türkiye’deki bütün sendikalar gibi Şeker-İş Sendikası olarak taşeron yapılanmaya karşı olduklarını söyledi.

BUNU SÜREKLİ DİLE GETİRİYORUZ

Bu konuda seslerini bir türlü duyuramadıklarını ifade eden Murat, “Bizler taşeronu ‘modern kölelik’ şeklinde adlandırıyoruz. Yani bizler nasıl kamuya işçi olarak alındıysak; ya da kamuya işçi lazımsa bu şekilde alınmasını öneriyorduk ve yıllardır bunu söylüyorduk. Çünkü önümüzdeki günlerde bu sosyal patlamalara neden olacak. Sürekli bunu dile getiriyorduk. Çalışanlar insanlar bir kamu kurumu olmasına rağmen, alan firma veya alan müteahhit ‘yarın işe gelme’ dediğinde sabah işe gelmiyordu. Kıdem tazminatı yok, senelik izni yok, doğru düzgün yemek veya sosyal bir hakkı yoktu. Bundan dolayı taşeron yasasının yanlış olduğunu ve çalışma hayatına uygun olmadığını, yani normalde bizler iş kanununa göre çalışan işçiler olarak nasıl işe girdiysek, nasıl çalışacaksak o şekilde çalışmasını öneriyorduk ama bir türlü bu şekilde sesimizi duyuramadık” diye konuştu.

BİZİ ÜZÜYOR

“Hükümet taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili son günlerde gördüğümüz kadarıyla ciddi bir çalışma yapıyor” diyen Murat, bunun da kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi. Başkan Murat sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak diğer tarafta bizi üzen bir durum daha var. Burada yaklaşık bir milyon insan, kamuda ise yaklaşık 20 bin insan var. Şeker sanayisinde de yaklaşık 2 bin 500 kişi var. Malatya Şeker Fabrikası’nı örnek gösterecek olursak, 115 kişi var. Bunlar gençliğini, ömrünü bu fabrikaya adayan insanlar. Bunlar göz ardı ediliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da bizi üzüyor. Yani bir milyon kişiden söz eden hükümet, yıllardır burayı bekleyen, ömrünü adayan insanlara söz verilmezken bu da gerçekten çalışan insanları derinden yaralıyor. Biz burada bir kez daha hükümetimize sesleniyoruz. Çünkü bu insanlar buraya ömrünü verdiler. Bir an önce bu geçici işçilerle ilgili düzenlemenin gündeme gelmesi gerektiğini ve yetkililerin ağzında bunların ifade edilmesini istiyoruz. Bu da tabi ki bizi memnun eder. Yani Türk Şeker olarak bizim son yıllarda en büyük sıkıntımız eleman yetersizliği ve geçici işçilerin kadro sorunu. Kadro sorunu çözülür yerine geçici işçi olarak sıfırdan eleman alınırsa bu sektörün önünde hiçbir engel kalmayacak. Bu sektör daha yıllarca bu ülkeye, millete hizmet verecektir diye düşünüyoruz.”

O İNSANLARA MİNNETTARIM

En büyük sıkıntılarının eleman yetersizliği olduğunu yineleyen Başkan Murat, “Başta da dediğim gibi bizim en büyük problemimiz eleman yetersizliği. Bir üretim kampanyamız başladı. 25 Ağustos da pancar aldık, 27 Ağustos da ise, pancarı işlemeye başladık. Bu da Türkiye’de Türk- Şeker içerisinde biz ilkiz şeker üretimi açısından. Dönüp baktığımızda da bu insanlar büyük bir fedakarlık ve büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Ama maalesef genç işçilerle ilgili net bir şey söylenmiyor. İnsanlar da ister istemez bir umutsuzluğa kapılıyor. Yani önünü görememe gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama çalışanlara ben teşekkür ediyorum. O insanlara minnettarım. Biz bir kamu kurumu olmamıza rağmen 45 saat çalışıp, bir gün dinlendirilmesi gerekirken, bunu da yapmıyoruz. 7-24 haftanın tamamı çalışıyorlar. Umarım hükümetimizde bunların bu çalışma azmini kırmaz. Ve taşeron yasasından dolayı kadro ile ilgili bir düzenleme getirip, bizi de mutlu eder diye düşünüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL