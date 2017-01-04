04 Ocak 2017 Çarşamba

Bu havada ne yapılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğukların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde yapılabilecek tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

04 Ocak 2017 Çarşamba 13:49
Bu havada ne yapılır?

Meteoroloji, yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartların uygun olduğunu belirterek, bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetleri şöyle sıraladı:

YAPILABİLECEK FAALİYETLER

“Hububatta bölgenin geniş bir kesiminde ekim işleri geçen ay tamamlanmıştır. Ancak geç kalmış ekilişlerde bu ay içerisinde bitirilir. Ekili alanlarda göllenme varsa önlemler alınır. Uygun havalarda fare mücadelesine devam edilir. Her türlü bitki artıkları toplanarak yok edilir. Ambarlanmış ürünlerin kontrolü yapılır. Meyvecilikte bölgenin ılık geçen yörelerinde hava koşulları uygunsa fidan dikim işleri yapılır. Fidan söküm ve hendekleme yapılır. Ağaç diplerine düşen yaprak ve meyve artıkları ile ağaç üzerinde kuruyarak kalan meyveler toplanır, yok edilir. Meyvecilikte kullanılan her türlü ekipmanın temizliği ve bakımı yapılır.”

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya