Meteoroloji, yağış almayan gün ve kesimlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması için meteorolojik şartların uygun olduğunu belirterek, bu ayda yapılabilecek tarımsal faaliyetleri şöyle sıraladı:

YAPILABİLECEK FAALİYETLER

“Hububatta bölgenin geniş bir kesiminde ekim işleri geçen ay tamamlanmıştır. Ancak geç kalmış ekilişlerde bu ay içerisinde bitirilir. Ekili alanlarda göllenme varsa önlemler alınır. Uygun havalarda fare mücadelesine devam edilir. Her türlü bitki artıkları toplanarak yok edilir. Ambarlanmış ürünlerin kontrolü yapılır. Meyvecilikte bölgenin ılık geçen yörelerinde hava koşulları uygunsa fidan dikim işleri yapılır. Fidan söküm ve hendekleme yapılır. Ağaç diplerine düşen yaprak ve meyve artıkları ile ağaç üzerinde kuruyarak kalan meyveler toplanır, yok edilir. Meyvecilikte kullanılan her türlü ekipmanın temizliği ve bakımı yapılır.”

TAHİR ÖZÇELİK