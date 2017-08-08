Ülkemizde, çocukların yaşam ve eğitim gibi birçok konuda eşit olmayan bir şekilde büyüdükleri biliniyor. Bu eşitsizliğin farkına varan ve bu duruma sessiz kalmak istemeyen gençler AHBAP adıyla oluşturdukları toplulukla söz konusu durumun önüne geçmek istiyor. Gençler, köylerde bulunan çocuklara yenilikler sunuyor.

850 ÇOCUĞU GİYDİRDİK

Bu anlamda AHBAP’ın projelerinden bahseden, AHBAP Başkan Yardımcısı Berat Can Zengin, çocukları sevindirmek için çocuklara kıyafet aldıklarını bunu da sıfır bütçe ile yaptıklarını söyledi. Zengin, “Kendi çevremizden topladığımız para ile 850 tane çocuğu giydirdik. Sonra Huzur Evi’ne gittik, yaşlılarla oturduk, konuştuk. Sonraki projemiz de otizmli çocuklardı. Otizmli çocukları eğlendirdik. Sonra bizim kitap okuma projemiz var. Cafelerle anlaştık, onlar kitap topluyor biz de bu kitaplarla köy okullarında kütüphane yapmayı planlıyoruz. Şu anki planımız ise 1’inci açık hava sineması” dedi.

ÇOCUK İŞÇİLER…

Zengin, “Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi var ve bunların büyük çoğunluğu ne yazık ki sakatlanıyor. İş gücü kaybına neden oluyor. Hatta daha kötüsü bu yolda canlarını veriyorlar. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Çünkü bir çocuğun fizyolojik ihtiyaçları onun için daha önemlidir” sözlerine yer verdi.

Topluluğun Üyesi Simge Elmas ise, “Çocuklara şenlikler düzenliyoruz. Sinema festivali yaptık. Balonlarla oynadık. Film izledik beraber, oyunlar oynadık. Onlar için farklı olan ama çocuk olarak yaşamaları gereken bir şeyi onlara sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

AMACIMIZ ÇOCUKLAR

Türkiye’nin Batı’sı ile Doğu’sundaki çocukların aynı şartlar altında yetişmesini istediklerini, Batı’da bir çocuk nelere sahipse, neler alabiliyorsa, Doğu’daki çocuğun da aynı şartlarda olmasını istediklerini dile getiren ve bir imkansızlık varsa üniversite öğrencileri olarak onlara ellerini uzatıp farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Elmas, “Biz 1’inci köyü çıkarttık. Hepimiz kendi imkanlarımızla bir şeyler getirdik. Örneğin, çocuklara film izletebilmek için arkadaşlar perdeleri söktü, filmi yansıttık. Şu an 2’nci bir köy için desteğimiz yok. Ne yazık ki insanlar buna yanaşmıyor. Hemen ‘ne yapıyorsunuz?’ tarzı sorular alıyoruz. Bizim tek amacımız çocuklar. Çocukların ‘yine geleceksiniz değil mi?’ demeleri ve bize gülümsemeleri, teşekkür etmeleri bize yetiyor. Bizim başka bir beklentimiz de olmuyor” şeklinde konuştu.

AİLE GİBİYİZ

ODTÜ’den, İTÜ’den, Anadolu Üniversite’sinden, liseden birçok öğrenci ile büyük bir ekip ruhuyla aile gibi olduklarını söyleyen platform üyeleri, “Herkese kapımız açık ve bizim tek önemsediğimiz ekip ruhu” ifadelerini kullandılar.













TÜRKAN YILDIZ