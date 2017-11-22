Akçadağ ilçesine bağlı Büyük Mahalle sakinleri her gün evlerinde su bulunmadığı için çamaşırlarını, çeşmenin başında yıkıyor.

40 KİLOMETRE UZAKLIKTA!

Büyük Mahalle sakinleri köylerine 10 kilometre uzaklıktan bulunan çeşmeden eşeklerle evlerine su taşıyor. Her gün 10 kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeye gidip gelen köylüler, suyu bidonlara doldurarak evlerine taşıyor. Ayrıca köylüler, evlerinde su bulunmadığı için çamaşırlarını, çeşmenin önünde leğenlerin içerisinde yıkıyorlar. Akçadağ ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 120 haneli Büyük Mahalle’de bugüne kadar içme suyu için hiçbir çalışma yapılmadığını öne süren mahalle sakinleri, her gün aynı yöntemle evlerine su taşıdıklarını söylüyor.

YARDIM BEKLİYORUZ

Büyük zorluklar çektiklerini anlatan mahalle sakinleri, yaşadıkları çilenin sora ermesini istiyor. Bu problem için defalarca yetkililere dilekçe verdiklerini ifade eden Mahalle Muhtarı Cuma Esen, sorunun çözülmesi için 10 yıldır mücadele verdiğini söyledi. Bugüne kadar yaklaşık 50 dilekçe verdiğini ancak herhangi bir sonuç alamadığını savunan Muhtar Esen, “Günde yaklaşık 10 kilometre yol gelip burada su götürüyoruz. Arabası olanlar arabayla olmayanlar da hayvanlarla götürüyor. Bu sudan başka su kaynağımız yok, yetkililerde bu konuda yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Köyün İmamı Yakup Alay ise susuzluğun köy için büyük bir sorun olduğunu ifade ederek, “Dışarıdan gelen misafirler namaz kılmak istiyorlar ama su olmadığı için abdest bile alamıyorlar. Bu su ile aynı zamanda tarım arazileri de sulanıyor” diye konuştu.



İHA