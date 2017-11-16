16 Kasım 2017 Perşembe

“Bu filmi Onur Ünlü filmi olduğu için de kabul ettim”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, Ulusal Yarışma bölümü filmlerinden, “Kırık Kalpler Bankası” ve ekibini ağırladı. Oyuncu Şenay Gürler, “Bu filmi her şeyden önce Onur Ünlü filmi olduğu için de kabul ettim” dedi.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:48
“Bu filmi Onur Ünlü filmi olduğu için de kabul ettim”

  “Kırık Kalpler Bankası” filminin gösterimi filmin yönetmeni Yönetmen Onur Ünlü, oyuncu Şenay Gürler, uygulayıcı yapımcı Yamaç Okur’un katılımıyla gerçekleşti. Gösterim sonrası sinema yazarı Fırat Sayıcı’nın moderasyonuyla gerçekleşen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Onur Ünlü, “Bu senaryoyu ilk yazdığımda 2000’lerin başıydı. Bir Shakespeare metnini beyazperdeye aktarmak istiyordum. Tam olarak olmasa da yine de bu filmin alt metninde Shakespeare var. Filmi, yazdığım zaman çekemezmişim, altından kalkamazmışım. Bir zaman geçmesi gerekiyormuş. İyi ki beklemişim. Bir rejisör olarak altından kalkması zor bir filmdi” diye konuştu.

Ünlü, “Ben ne düşünüyorsam onu yapıyorum. Genel olarak o mevzu üzerine düşünüyorum. Neyin üzerine düşünüyorsam doğal olarak filmde bu oluyor” dedi.

“Bu filmi her şeyden önce Onur Ünlü filmi olduğu için de kabul ettim” diyen filmin oyuncularından Şenay Gürler, “Ben Onur Ünlü’nün sinemasını çok beğeniyorum. Senaryoyu okuduğumda kendimden geçtim. İnanılmaz zeka pırıltısı içeren bir senaryoydu. Ben nasıl bir şeyin içindeyim dedim” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah7. Malatya Uluslararası Film Festivali

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