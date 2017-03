28 Şubat 1997’de yaşanan post-modern darbe sürecini kınayan 28 Şubat Kadın Platformu üyeleri, dün Soykan Parkı’nda 28 Şubat’ta yaşanan mağduriyetlerle ilgili sergi açarak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını 28 Şubat Kadın Platformu adına Başkan Vekili Fatma Geçici yaptı. Türkiye’de 28 Şubat’ta yapılan siyasi, bürokratik merkezli post modern darbenin 20. Yılında o dönemi unutmamak adına bu sergiyi açtıklarını dile getiren Geçici, 28 Şubat’ın Türkiye Cumhuriyetine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

ARABİSTAN ADRESİ GÖSTERİLDİ

28 Şubat’ta alınan kararlarla insanların kendi vatanında paryaya dönüştürüldüğünü kaydeden Geçici, “28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlamış, mütedeyyin kişileri toplumdan soyutlamayı hedefleyerek kendi vatanındaki insanları paryaya dönüştürmüştür. Siyasi ekonomi ve eğitim alanında uygulanan yasaklar neticesinde ülkemiz milyarlarca lira zarar uğratılmış, on binlerce insan işinden edilmiştir. Başörtülü kadınlar kamuda hizmet vermek şöyle dursun hizmet alamaz duruma geldiler. Bu ülkenin başörtülü vatandaşlarına devlet erkânının en üst perdeden söylemleriyle hadleri bildirildi, okumak isteyenlere gericilik yaptıkları iddiasıyla Arabistan adresi gösterildi. Başörtüsü füruattır fetvalarıyla Müslümanların inanç dünyası tahrip edildi. Bürokrasi ve medya bu tahribata çanak tuttu başörtüsü takılan kadınların ahlaksız görüntüleri mizanseni aylarca servis edilerek insanlarımızın dini şahsiyetleri ile alay edildi” ifadelerini kullandı.

BU VATAN BİZİM

“O gün manşetlerden orduyu göreve çağıran zihniyet bu gün de aynı şeyi yapmakta insanımızı bölmek ve yıldırmak için ellerinden geleni yapmaktadır” diyen Geçici, “Tam da bu noktada biz 28 Şubat Kadın Platformu olarak bir daha bu günlerin olmaması adına yeni anayasa değişikliğine evet diyoruz ve halkımızı bu çağrıya davet ediyoruz. Bu ülkenin sahipleri olarak diyoruz ki: Bu vatan bizim. Biz bu vatanda cinsiyet, ırk, din, millet v.s temelli her türlü özgürlüğümüzün anayasal güvence altına alınması gerekir. Bin yıl sürecek denen ama 10 yıl sonra izlerinin yavaş yavaş silinmeye çalışıldığı bu dönem unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Aksi halde 15 Temmuz benzeri artçı darbeler birbirini izleyecek, ülkemizi yok etmek için her türlü demokratik yöntemler uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

SORUNLAR GİDERİLMELİ

20 yıldır hala hapishanelerde yatan 28 Şubat mağdurlarının serbest bırakılmasını isteyen Geçici, şunları kaydetti:

“O günden bu güne 20 yıldır hala hapishanelerde yatan 28 Şubat mağdurlar, serbest bırakılmalı. Bu dönemin mağduriyetlerinin hala devam ettiği diğer alanlardaki sorunlar giderilmeli. O dönemde üniversitelerde başörtüleriyle okurken ikna odalarında psikolojik baskıya maruz kalmış, baskılara rağmen dininin emirlerini tercih etmiş, daha sonra kendilerine verilen hakla eğitimlerini bitirmiş ama kamuda görev alamayan kişilerin taleplerine kulak verilmeli. Son yıllarda başörtülü kadınların edindiği kazanımlar korunmalı. Artık her şey devletten ve hükümetten beklenmemeli sivil inisiyatif güçlendirilmeli, halk kendi doğruları için güçlü sivil toplum örgütlenmesi göstermeli ve yüz ağartıcı bir sivil toplum geleneği oluşturulmalıdır. Ve son olarak tekraren diyoruz ki sivil anayasa ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm halkımızca desteklenmeli, ülkemizin geleceği için her fert üzerine düşeni yapmalıdır.”

MUTLU SARIGÜL