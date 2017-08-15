CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek dernek başkanı Salmaz Şahbaz ve dernek üyesi muhtarlar ile bir süre sohbet etti, mahallelerin sorunlarını dinledi. Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salmaz Şahbaz ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Zaman zaman derneğimizi ziyaret eden, muhtarlarımızın sorunlarını dinleyen , gerektiğinde bizlere katkı sunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

SİYASETÇİ TOPLUMU BÖLMEZ, BİRLEŞTİRİR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı konuşmada, “Malatya’nın en yoğun dönemi; kayısı zamanı. Bu yoğun dönemde bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızdan aldığımız sorunları, Malatya’nın sorunlarını TBMM’de gündeme getirmeye çalışıyorum. Seçildiğimiz günden bu yana Malatya’nın milletvekili olduğumu unutmadım, unutmayacağım. Sadece oy verenlerin değil, oy vermeyenlerini de milletvekili olmaya, Malatya’nın tüm değerlerine sahip çıkmaya çalışıyorum. Hem Meclis içinde hem Meclis dışında gördüğümüz eksiklikleri gündeme getirmek, sorunların çözünde katkı sunmak istiyoruz. Bizim görevimiz toplumu bölmek, ayrıştırmak değil toplumu birleştirmektir. Malatya’nın hakkını hukukunu her platformda yüksek sesle gündeme getiriyorum. Sadece Malatya’nın kayısısını değil, Malatya’nın sporunu da, adliyesini de, yolunu da, hayvancılığın sorunlarını da gündeme getiriyorum” sözlerine yer verdi.

6 YILDIR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Malatyalıların vermiş olduğu görevi layığı ile yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Ağbaba, Malatya’nın tarım ve sulama konusunda yıllardır sorunlarının bitmediğini, Hükümetin bu sorunlara yeterli ilgiyi göstermediğini belirtti. Ağbaba sulamayla ilgili başından geçen bir olayı da anlatarak “2011’de ilk milletvekili seçildiğimde Battalgazi bölgesinden beni arayıp ‘Bizim suyumuz yok, kanalizasyon suyu ile sulama yapıyoruz,bostanlarımızı ,kayısı ağaçlarımızı suluyoruz’ demişlerdi. İnanamadım. Gidip baktığımda söylenenlerin doğru olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldım. Görüntülerini, fotoğraflarını çekip konuyu meclis gündemine getirdim. Çok kısa bir süre sorun çözüldü ama 6. yılın sonunda yine aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Yeşilyurt’ta hala sulama problemi devam ediyor. Çat barajı bir süre daha su vermezse ağaçlar kuruyacak” ifadelerini kullandı.

BU DEVLET YIKILIRSA HERKES ALTINDA KALIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dünya’nın hiçbir ülkesinde, ülkenin kurucularına laf edilmez, kurucular tartışılmaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir zümrenin değil tüm Türkiye’nin değeridir. ABD’de kimse Washington’a laf edilmez. Çünkü toplumu toplum yapan kurucu değerleridir. Son günlerde Cumhuriyetin değerlerine karşı yapılan saldırıları kınıyorum. Organize bir hareket olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milyonlarca Mehmetçiğin şehit kanıyla kurulmuştur. Yanı başımızdaki ülkelerde mezhep savaşları, etnik kimlik savaşları yaşanıyor. Bu nedenle Cumhuriyete sahip çıkmamız gerekiyor. Bizi o ülkelerden ayıran değerlerimize sarılmamız gerekiyor. Bu devlet yıkılırsa herkes altında kalır” dedi.

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