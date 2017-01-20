Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ikinci turunun yapılmaya başlandığı şu günlerde birçok siyasi parti mensubu, konuyla alakalı olarak düşüncelerini açıklıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi ve partisinin konuyla ilgili görüşlerini belirtti.

TEKLİFİ KİŞİLER ÜZERİNDEN TARTIŞMIYORUZ

İlk turda 18 maddesi kabul edilen Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ikinci turu yapılıyor. Mevcut cumhurbaşkanlığı sistemi dâhil olmak üzere pek çok alanda değişiklik yapması planlanan anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz çeşitli açıklamalarda bulundu. Kiraz, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın en son Meclis konuşmasında söylediği “Meclis iradesi yok ediliyor ve Türkiye’nin bütün kurumları geriye götürülüyor” ifadesinin, CHP’nin konuyla ilgili olarak genel düşüncesi olduğunu ve Ağbaba’nın bu ifadeyi, bu doğrultuda kullandığını belirtti. “Bu anayasa değişikliği teklifi, rejim değişikliği getiren, parlamenter sistemden geriye dönüş yapan ve bunun sonucunda tek bir kişinin iktidarını ülkeye getiren bir tekliftir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’de Meclis’i açarak ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ dedi. Ve egemenlik, halkın temsilcisi olan Meclis’e devredildi. 96 yıldır halk, Meclis aracılığıyla bu yetkisini kullanmaya devam ediyor. Şimdi bu durumun tam tersi yapılmaya çalışılarak, Meclis’ten yetkiler alınıyor” şeklinde konuşan Enver Kiraz, anayasa teklifini kişiler üzerinden tartışmadıklarını belirterek, gelecekte devleti yönetmeye aday kim olursa olsun mevcut anayasa teklifinin içeriğine karşı olduklarının altını çizdi.

ÇÖZÜM BEKLEYEN DAHA TEMEL SORUNLAR VAR

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Bu, Türkiye demokrasisinin geriye gidişi demektir. Türkiye’nin çözüm bekleyen daha temel sorunları var. Terör her geçen gün artıyor, derinleşiyor. Bunun dışında ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor, Türk Lirası her geçen gün değer kaybediyor. Dış politikada sorunlar var. Anayasa değişikliği teklifinde görüşülen, kabul edilen hiçbir maddenin, Türkiye’nin birikmiş bu temel sorunlarına çözüm bulmayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI, HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLMAK ZORUNDADIR

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin önemli bir problem teşkil edeceğini kaydeden Enver Kiraz, “ Cumhurbaşkanı tarafsız ve herkesin cumhurbaşkanı olmak durumundadır. Dolayısıyla bir partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanının ne kadar tarafsız olabileceği ya da ülkenin sorunlarına, uyuşmazlıklara, partiler arasındaki sıkıntılara nasıl bakabileceği konusunda ciddi sıkıntılar olabileceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

15 TEMMUZ’DA MECLİS DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

Parlamenter sistemin, ülkenin birliği ve bütünlüğünü devam ettirecek en önemli sistem olduğunu söyleyen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Ülkemiz 15 Temmuz’da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O zaman parlamento, bombalanmasına rağmen, oradaki milletvekillerimiz parti farkı gözetmeksizin parlamentoyu açık tutarak demokrasiye orada sahip çıktılar. Darbenin karşısında durarak demokrasiye sahip çıktılar. Bu darbe girişimini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, halkın temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bombalanmış olmasıdır. Ve buna karşın Meclis’in ortaya koyduğu irade, hep demokrasiden yana olmuştur. Halkımızın da 15 Temmuz’da tavrı demokrasiden yana olmuştur. Şimdi, bu anayasa teklifiyle güçler ayrılığı kaldırılmaya çalışılıyor. Güçler ayrılığının olmadığı bir yerde de demokrasiden bahsedebilmemiz mümkün değildir” diyerek sözlerini noktaladı.

SELAHATTİN BAYRAK