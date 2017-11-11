Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ndeki spor salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY Malatya ana davasını takip eden AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada hain darbe girişimin askeri ve sivil ayağında ciddi bir senaryo ile karşılaştıklarını söyledi.

Duruşmada senaryo kurulduğunu gördüklerini ifade eden Şahin, “Konuşmalara bakınca sürecin uzatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Kentteki hava üssünden ve kışlalardaki hareketlilikten sorumlu değillermiş gibi. Halkın üzerine sürmüş oldukları zırhlı personel taşıyıcılarla, havalandırılmaya çalışılan savaş uçaklarıyla, buraya sevk edilen 7 kargo uçağıyla neden o gün hareketlilik vardı? Ankara'da da duruşmaları takip ettik, birinin diğerinden farkı yok. İtirafçılar var ama itirafçıların yaptıklarının bir takım düzmece şeyler olduğunu biliyorum. Kesinlikle bildiklerinin yüzde 5'ini bile anlatmıyorlar. Vaziyeti kurtarmak için çaba içerisindeler. Milletimizin beklentisi adil kararlar verilmesi" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise bugünkü duruşmada da gördüklerinin diğerlerinden farklı olmadığını belirterek “Sanıklar ve avukatlarının sanki bu ülkede bir darbe girişimi olmamış, kargo uçakları inmemiş, zırhlı personel taşıyıcılar çıkartılıp halkın üzerine sürülmemiş gibi davranıyorlar” dedi. Sanıkların hiçbir şey olmamış gibi tiyatro sergilediklerini dile getiren Kahtalı, “Biz, bu davanın peşini bırakmayacağız, 250 şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu ülke üzerinde operasyon yapmaya kalkanların hüsrana uğrayacağını hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu.

İHA