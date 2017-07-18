Fethullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Malatyalılar yine meydanlara akın etti. 7’den 70’e herkes ellerinde Türk bayrakları ile meydanlara çıkarak 15 Temmuz’u şehitlerini ve demokrasiyi yad etti. Binlerce Malatyalının çıktığı meydanlarda hep birlikte tekbirler getirilerek yürüyüşler gerçekleştirildi. Kışla Caddesi ile İnönü Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, sloganlarla 15 Temmuz’un yıl dönümünde meydanları boş bırakmadı. Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı anma etkinliklerinde Malatyalılar sabah namazına kadar meydanlarda demokrasi nöbeti tuttu.

BİRLİK VE BERABERLİKLERİNİ SERGİLEDİLER

Önceki gün 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, İnönü Caddesi Öğretmenevi önünden başlayarak 15 Temmuz Millet Meydanı’nda sona erdi. İl protokolü ve Malatyalılar kol kola, omuz omuza 15 Temmuz Millet Meydanı’na kadar yürüdüler. Battalgazi Belediyesi Mehteran takımının eşliğinde ellerinde Türk bayraklarını dalgalandıran Malatyalıların yoğun katılım gösterdiği yürüyüş boyunca tekbirler ve sloganlar atıldı.

"MALATYA DARBENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ŞEHİRDİR”

Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı’nda protokol üyeleri vatandaşlara seslendi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın 15 Temmuz'da kendine yakışanı yaptığını ve destansı bir mücadeleye imza attığını ifade etti. Bakan Tüfenkci, darbe girişiminde Malatya’nın da FETÖ’cüler için önemli bir konumda olduğunu belirterek, “Ankara'da, İstanbul'da mücadele bitmişti ama Malatya mücadeleyi bırakmadı. Burada 2. Ordu var, onun başında bu millete kurşun sıkan hainler vardı. Onların karşısında ise kendini hainlerin kurşunlarına siper eden Metinler, Rümeysalar, Ahmet'ler vardı" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, "Sizler hainlere geçit vermediniz. Esasında bu darbe ne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne de Hükümetimize yapıldı; bu darbe millete yapıldı. Bunlar anasına, kardeşlerine, bu milletin evlatlarına ihanet ettiler ve bunun hesabını verecekler."

KENDİNİZİ SİPER ETTİNİZ

Hain FETÖ üyelerinin hem hukuka hem de Malatyalılara hesap vereceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'nin peşkeş çekileceğini söyledi. Bakan Tüfenkci, "Sizler o gün tek bir kurşun sıkmadan, canlarınızı bu vatan için siper ettiniz. Biz öyle bir olalım öyle kardeş olalım ki dostlarımız sevinsin, düşmanlarımız üzülsün. Bu meydanlara gelemeyen ancak duaları ile bu meydanlara katılanların da önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

VALİ KABAN KONUŞTU

Vali Ali Kaban ise programda yaptığı konuşmada, “Bir yıl önce yapılmak istenen darbe girişimine karşı tıpkı bugünkü gibi kahramanca gelip kahramanca dik duruşlarıyla ama aynı zamanda yaşantıları gibi ölçülü olan tepkilerini gösteren, darbeye dur diyen çok değerli Malatyalı kardeşlerim, bugün yürüyüş sırasında gördüğüm bir pankartta ‘Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han'ın Torunlarıyız.’ Yazıyordu. Ben de Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han'ın torunlarına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” dedi.

ANADOLU BEDELLER ÖDEDİ

Anadolu’nun bir geçiş noktası olduğunu, Anadolu’da birçok medeniyetlerin kurulmuş olduğunu ve bu topraklarda hayatta kalmak için ağır bedeller ödendiğini ve ödenmeye devam edildiğini belirten Vali Kaban, 15 Temmuz’da verilen şehitlerin de bu bedellerden birisi olduğunu ifade etti. Tüm Şehitlere rahmet, gazilere de uzun ömürler dileyen Vali Kaban, “Bu topraklarda büyük lider yetiştiğini, nadiren yetişen ve çağrısı ile milleti harekete liderlerden birisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir olarak, iri olarak, diri olarak Türkiye yeni bir Türkiye, Büyük bir Türkiye olmaya doğru yürüyor” ifadelerine yer verdi.

Programda AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve STK yöneticileri tarafından da protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri tarafından düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde Kuran’ı Kerim tilaveti ve dualar da edildi. Binlerce kişinin katıldığı Millet Meydanındaki etkinliklere İstanbul’da tankın önüne yatan Metin Temel ile Malatya’da darbeci askerlerin yaraladığı Enes Gün de katıldı.















MUTLU SARIGÜL