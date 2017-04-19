Görenleri ilk etapta şaşırtan brahma tavukları dev cüssesiyle görenleri şaşırtıyor. Et ve yumurta veriminin yüksek olması kadar fiyatlarının da yüksek olmasıyla diğer tavuklardan ayrılan brahmalar, Malatya’da fazla bilinmiyor. Brahmaların son 2 yıldan bu yana Malatya’da bulunduğunu ifade eden tavuk satıcı Kenan Yıldırım, brahmaların dünyada dev tavuk olarak da bilindiğini söyledi.

HİNDİ KADARLAR

Brahmaların yumurta ve et veriminin yüksek olduğunu ifade eden Yıldırım, “Brahmalara Malatya’da fazla alışık değiliz. 2 yıldır Malatya’da brahmalar yaygınlaştı. Brahmaların tavukları yaklaşık 4-5 kilo arasında değişiyor. Horozu ise 8-9 kilogram arasında oluyor. Ayakları paçalı, kendileri iri cüssesiyle tanıyor. Hindi kadarlar. Zaten dünyada da dev olarak biliniyor” sözlerine yer verdi.

YILLIK 100-120 TANE YUMURTLARLAR

Brahma tavukların yapısı hakkında da bilgiler veren Kenan Yıldırım, “Orijinal brahmanın sırtı düz olmaz, yukarıya doğru çıkar. Geniş yapılı ve kafası da geniştir. Diğer tavuklardan ayrılan en önemli özelliği hem et verimi hem de yumurta verimi yüksektir. Yumurta büyüklükleri diğer tavukların yumurtasından biraz daha büyüktür. Yıllık 100-120 tane yumurtlarlar. Brahma tavukları 80-120 TL arasında değişiyor. Kendileri gibi yumurtaları da pahalıdır. Bir yumurtası 1 TL civarında. Eğer kuluçka için yumurta alınacaksa 1 yumurta için 10 TL gözden çıkarılmalı. Malatyalılar brahmalara pek alışamadı. Brahma tavuğunu gören vatandaşlar ilk etapta etlik mi, hormonlu mu diye soruyorlar. Bizler de bu tavukların cinsinin böyle olduğunu ve hormonlu olmadığını söylüyoruz” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL