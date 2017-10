Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İş Adamları Derneği'nin (MİAD) İzmir'de düzenlediği toplantıya katıldı. İzmir'de bir otelde gerçekleşen toplantıya Malatyalı iş adamları ve milletvekilleri de katılırken, toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, “15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu, millete karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Milletin sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle sivil bir mücadeleyle bu hain darbe girişimini atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kısa sürede ekonomiyi toparlayarak yolumuza devam ettik. Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını ele aldığımızda herhangi bir ülke, bırakın 6 ayı 6 yılda zor toparlanırdı. 2016'da büyüme oranlarımızla, 2017'de 7 civarında büyüme oranlarını yakalamış olacağız. Geçtiğimiz gün IMF büyüme rakamlarını revize etti. Göreceksiniz, 2018'de de bu büyüme oranlarını yakalayacağız ve IMF bir kez daha büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kalacak” dedi.

Bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan daha fazla üretim yapmanın peşinde olduklarını anlatan Bakan Tüfenkci, “Biz üreteninin ve çalışanın yanındayız. Türkiye'ye güvenip üretim yapan kimseyi bu topraklar mahcup etmedi. Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz” diye konuştu.



YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

İzmir'in Türkiye'nin gözbebeği, gelişime açık ve kalkınmanın lokomotifi bir şehir olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, “İzmir, Türkiye'nin batıya açılan kapılarından birisidir. İzmir, potansiyelini doğru kullandığında Türkiye'yi şaha kaldıracak şehirlerden birisidir. Özellikle yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek olmak hem de ihracatta karşılaştıkları sorunları aşmak için vermiş olduğunuz desteklere devam edeceğiz. Eylül ayı ihracat rakamlarına baktığımızda yükselişin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.



SANAYİ ÜRETİMİMİZ YILLIK BAZDA YÜZDE 36 ARTTI

Özelikle ihracatta katma değerli ürünlerin teşvik edildiğini anlatan Tüfenkci, “Markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu da hepimiz görüyoruz. İhracatta yeni pazarlara açılmamız gerekir. 2000'li yılların başında yüzde 56 düzeyindeki düşük teknolojili ürünler bu yıl yüzde 30 seviyelerine kadar geriledi. Reel sektördeki olumlu gelişmeler yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimimiz yıllık bazda yüzde 36 arttı. Sektörlerdeki güven endeksinin de arttığını görüyoruz. İstihdam seferberliğinde 2 milyon yeni istihdama ulaştık. Bunu sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Her yıl 1 milyon insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. Türkiye her yıl yüzde 5'in üzerinde büyüme oranlarını yakalamamız lazım ki bu gençlerimize iş bulalım” şeklinde konuştu.



OYUNLARA SEYİRCİ KALMIYORUZ

“Bu coğrafyada güçlü olmamız lazım” diyen Bakan Tüfenkci, “Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu görüyoruz. Hemen güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu oluşturmayı planlıyorlar. Biz bu oyunlara seyirci kalmıyoruz. O oyunları bozmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Türkiye'nin istikrarını ve huzurunu devam ettirme noktasında her türlü şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

MİAD Başkanı Yunus Aktaş da Malatya'da yaptıkları sosyal projelerden bahsetti. Aktaş, konuşmaların ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye hediyeler takdim etti.

