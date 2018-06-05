Bu çocukların aileye ihtiyacı var

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Bu çocuklar bizim için ne kadar kıymetliyse onları bağrına basan koruyucu ailelerimiz de bizim için o kadar kıymetli ve değerlidir. İnsanlar yaratılış gereği maddi ve manevi ihtiyaçlar gereksinim duyar. Devletimiz bu çocuklarımıza en güzel şartlarda bakıyor olsa da bu çocuklarımızın sevgiye, şefkate ve bir aileye ihtiyacı var. Koruyucu ailenin de temel amacı bu çocuklarımızı arzu eden ailelerin yanına vererek onlara bu duyguları yaşatmaktır. 2018 Haziran ayı itibariyle ilimizde 45 çocuğumuz 39 ailemizin yanında bulunmakta 11 ailemiz koruyucu aile olmak için İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunmuş olup Koruyucu Aile Birimimiz tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler devam etmektedir” şeklinde konuştu.

İftar yemeğine Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Aynur Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İl Müftüsü Ümit Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Çalık Denim Tekstil İdari İşler Müdürü Kutlu Evin, STK temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

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