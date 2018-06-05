Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98756
ALTIN
191.901
DOLAR
4.6148
STERLİN
6.1607
EURO
5.3841

Bu çocukların aileye ihtiyacı var

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Malatya Valiliği, koruyucu aileler için iftar yemeği verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Devletimiz bu çocuklarımıza en güzel şartlarda bakıyor olsa da onların sevgiye, şefkate ve bir aileye ihtiyacı var” dedi.

Bu çocukların aileye ihtiyacı var

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Malatya Valiliği, koruyucu aileler için iftar yemeği verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Devletimiz bu çocuklarımıza en güzel şartlarda bakıyor olsa da onların sevgiye, şefkate ve bir aileye ihtiyacı var” dedi.

05 Haziran 2018 Salı 11:26
Bu çocukların aileye ihtiyacı var

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Bu çocuklar bizim için ne kadar kıymetliyse onları bağrına basan koruyucu ailelerimiz de bizim için o kadar kıymetli ve değerlidir. İnsanlar yaratılış gereği maddi ve manevi ihtiyaçlar gereksinim duyar. Devletimiz bu çocuklarımıza en güzel şartlarda bakıyor olsa da bu çocuklarımızın sevgiye, şefkate ve bir aileye ihtiyacı var. Koruyucu ailenin de temel amacı bu çocuklarımızı arzu eden ailelerin yanına vererek onlara bu duyguları yaşatmaktır. 2018 Haziran ayı itibariyle ilimizde 45 çocuğumuz 39 ailemizin yanında bulunmakta 11 ailemiz koruyucu aile olmak için İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunmuş olup Koruyucu Aile Birimimiz tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler devam etmektedir” şeklinde konuştu.

İftar yemeğine Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Aynur Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İl Müftüsü Ümit Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Çalık Denim Tekstil İdari İşler Müdürü Kutlu Evin, STK temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRasim BulutAile Ve Sosyal Politikalar Il Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altında durum ne?
Altında durum ne?
Çevre Günü'nde Kaban'a ziyaret
Çevre Günü'nde Kaban'a ziyaret
Arapgirlilerin iftar toplantısı
Arapgirlilerin iftar toplantısı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim