Malatya Yeni Hamle Eğitim Kurumları, çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmen ve öğrencileri ile Kızılay’a kan bağışında bulunan Yeni Hamle Eğitim Kurumları, kamudan da tam not aldılar. Kurumun, sık sık böyle etkinlikler yaparak örnek bir davranış sergilediği ise gözlerden kaçmıyor.

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖRNEK…

Bu anlamda yapılan kan bağışı hakkında konuşan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Öğrencilerimize ve milletimize örnek olması anlamında bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu, bizim görevimiz; insanlık görevimiz… Ben herkesin bu şekilde duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Öğrenciler ise Kızılay’a kan bağışından bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, yapılan etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.



































SELAHATTİN BAYRAK