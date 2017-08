AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, dün Parti İl Binası’nda bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve parti teşkilatı katıldı.

AK Parti’nin 16’ncı kuruluş münasebetiyle Ankara’da katıldıkları programla ilgili konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Partimizin 16’ncı kuruluş yıldönümü dolayısı ile Ankara’daydık. Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımızın katılımıyla güzel, coşkulu bir toplantı yaptık. AK Parti iktidara geldikten sonra 15 yıl içinde çok badireler atlattı. Ama Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan çalışmaların kat ve kat daha fazlasını yaptı” ifadelerine yer verdi.

HER ŞEY HALK İÇİN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, şu an Türkiye’nin dünyanın en azılı düşmanına karşı mücadele ettiğini söyledi. Başkan Çakır, “AK Parti’nin kuruluşunun 16’ncı yılını Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Ankara’da coşkulu bir şekilde kutladık. Gerçekten bunun çok iyi bir şekilde algılanması lazım. 16 yıl içerisinde Türkiye’yi nereden nereye taşıdığını gerçekten görmemiz lazım. Bizim anlayışımızda her şey halk için. Hizmet anlayışımızda önce insan odaklı ve dolayısıyla insana verilen önem var. Şu ana kadar halkın dimdik ayakta durabilmesi önemlidir. Birçok darbeler aldık. En son 15 Temmuz’da uluslararası bir şebeke ile Türkiye mücadele edebilecek bir konuma geldi. Şu an dünyanın en azılı düşmana karşı mücadele eden bir Türkiye var. Dolayısıyla artık Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye, eski Türkiye değil” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “16 yıl içerisinde 12 seçim, toplamda 5 genel, 3 yerel, 3 referandum ve bir Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Ve bütün seçimlerden milletimizin desteği ile yüzümüzün akı ile çıktık” diyerek herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

“MİLLETİN 16 YILLIK AŞKI HİÇ BİTMEDİ”

“Bu bir aşk hikayesi dedik ve 16 yıllık bu aşkın hiçbir şekilde azalmadığı, artarak devam ettiği 16 yıl, bir millet hareketi olarak devam etti. 16 yaşında çok genç bir parti Türkiye’de birçok ilki başardı. 16 yıllık hikayenin öncesine baktığımızda Türkiye’de istikrarsız ve finansal açıdan çökmüş, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş ve umudunu kaybetmiş ve sindirilmiş bir millet vardı. Böyle bir ortamda Türkiye’de bir millet harekatı başladı. 14 Ağustos 2001 bir milattı Türkiye için” diyen Çalık, “Bu milatta millet harekatı ile başlayan AK Parti bütün dünyadaki mazlumları aydınlatacak bir parti kuruldu. Ve 16 senedir alnı ak, vicdanı ak, milleti ve lideri ile beraber bütünleşen adaleti kendine ortak eden AK Parti ile milletimizin akıbeti Allah nasip ederse bundan sonra da devam edecek. Allah nasip ederse bundan sonra da devam edecek. Dünyanın acıyarak baktığı, milletin gelecek için hiçbir umut görmediği bir Türkiye vardı 14 Ağustos 2001 öncesi. Bugün ise, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye hedefi ile kurulan AK Parti Türkiye’yi dünyaya parmakla gösterilecek bir ülke haline getirmiştir. 2002 öncesi eski Türkiye’yi işgal eden eski sütatüko yönetimi yıkılmış. AK Parti Hükümeti ile beraber millet kendi iradesi ile birlikte ülke yönetiminde kendine yer edinmiştir. Milletin iradesi üstünde hiçbir irade tanımadık bundan sonra da tanımayacağız” sözlerini kaydetti.

Parti üyelerine şükranlarını sunan Çalık, “Milletimiz AK Partiye verdiği desteği, milletin istikbaline vermiş olduğu destek olarak görüyoruz. Bizler milletimiz sayesinde bu yola geldik” şeklinde konuştu.

2023’E 5 KALA…

Çalık, “Parti kapatma davalarından askeri ve sivil darbe teşebbüslerine maruz kaldık. 1960’dan itibaren başlayan darbeler tarihi Türkiye’nin yüzünün karası olarak tarihe not düşüldü. En sonunda yaşadığımız darbe işgal ve terör saldırısı 15 Temmuz’da milletin iradesinin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösterdi. Bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve olmayacak inşallah. Muhasır medeniyetler hedefine ulaşmak için dünyada tarihimize ve medeniyetimize yakışır şekilde Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde 16 yıldır durmadan emin adımlarla ilerledik. Şimdi ise yeni Türkiye’nin yeni yönetimi ile hükümet sistemi ile adımlarımızı daha hızlı ve daha emin atmak üzere yollara çıktık. 2023’e 5 kala milletimizden aldığımız destekle Türkiye yerini almaya devam edecektir. Bizim kutlu davamız yüzlerce yıla mashardır. AK Parti’nin ruhu 1453’lerden, Çanakkale Zaferi’nden, 30 Ağustos’tan ve 15 Temmuz’da ki dava ruhundan esinlenmektedir. Bu düşüncelerle Ak Parti mensubu olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerine de yer verdi.

2. ÜNİVERSİTE KONUSU

Basın toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öznur Çalık, Malatya’ya ikinci üniversite yapımının ne aşamada olduğu sorusuna, “Bizim hedefimiz Malatya’nın sağlık şehri, eğitim şehri olması. Eğitim şehri olması da bizim için de önemli. Biz Malatya’mıza ikinci üniversitemizi kazandırmak istiyoruz” sözleri ile cevap verdi.

KURAKLIK DÜNYANIN SORUNU

Su sıkıntısı hakkındaki soruya da cevap veren Çalık, “Dünyanın en önemli sorunu su. Ve kuraklık dünyanın sorunu. Kuraklıkla mücadele en önemli sorun. Bu sadece Malatya’nın değil dünyanın sorunu. Orman ve Su İşlerinin Malatya için çalışmalarını hepiniz biliyorsunuz. Turgut Özal Barajı’ndan, Arguvan’da ki baraja, bu barajdan Ali Ağa Barajı’na kadar her barajın çalışması ya hazırlıkta ya da tamamlanmak aşamasında. Sulamanın önünde yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek için çaba sarf ediyoruz” şeklinde cevap verdi.















