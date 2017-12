Evli ve iki çocuk annesi Berktaş, 5 yıl önce kamudan emekli olduktan sonra boş durmak istemedi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe desteği alarak bir organizasyon şirketi kurdu. KOSGEB’den aldığı 30 bin TL’lik destekle kurduğu şirketi gecesini gündüzüne katarak çok kısa bir süre içerisinde büyüten Berktaş, şirketine 10 tane kadın elaman alarak hem istihdama katkı sundu hem de kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen kadınlara umut oldu.



SIFIR SERMAYE İLE İŞE BAŞLADI

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü okuduğunu dile getiren Berktaş, “27 yıl kamuda çalıştım, İl Özel İdareden emekli oldum. Emekli olduktan sonra birkaç yıl evde kaldım. Bu süre zarfında evde oturmanın pek bana göre olmadığını düşündüm ve yeniden bir şeyler yapmak istedim. Hep hayalimde bir organizasyon şirketi kurmak vardı. Bu arada aşçılığım ve organizasyon yeteneğim iyi olduğu için arkadaşlarım bana restoran gibi bir şey açmamı önermişlerdi. Bir gün arkadaşımla sohbet ederken KOSGEB'in hibe kredisi verdiğini duydum, müracaat ettim ve girişimcilik kursuna katıldım. Sertifikamı aldıktan sonra KOSGEB bir mülakata çağırdı. Oradaki uzmanlar ne yapacağımı sordular. Ben de organizasyon şirketi kuracağımı onlara söyledim, çok beğendiler, ‘Çok güzel bir fikir’ dediler. ‘İlk defa böyle bir fikirle birisi geldi’ dediler ve kredimi onayladılar. Kredimi alarak işe başladım sıfır sermaye tamamen KOSGEB desteği ile bu işe başladım. Şu anda bir hayli yol aldım işimi bayağı büyüttüm, her şey şu an çok güzel, müşterilerimiz bizden bizler de onlardan memnunuz, bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.

Şengül Berktaş, iş hayatına atılma sürecinde kimsenin kendisine karşı çıkmadığını ifade ederek, “Sadece eşim benden şikayetçi oldu. Evi ve onları ihmal ettiğimi bana söyledi. Burada biraz fazla mesai yaptığım için evi bayağı ihmal ettim ama yılmadım, benim çalışma hevesim her geçen gün arttı. Her yaptığımı bir öncekinden daha iyi yapmak için özen gösterdim, kendimi geliştirmek için birçok kursa katıldım, kendimi her geçen gün yenileyerek bu işe devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

10 KADINA İSTİHDAM SAĞLADI

Berktaş, iş yerinde 10 kişinin çalıştığını ifade ederek, “Burada 2 tane sürekli personelimiz 8 tane de part-time çalışan arkadaşımız var. Çalışanlarımızın hepsi kadın, bazen erkekler de katılıyorlar” dedi.

Şengül Berktaş, kadınlara da tavsiyelerde bulunarak, “Kadınlar öncelikle devletin onlara verdiği hakları bir araştırsınlar. Bunları araştırmaları bence çok önemli. Sonra eğer bir iş yapacaklarsa bir piyasa araştırmaları yapmaları lazım. Piyasada ne kadar ihtiyaç var? Bunu görmeleri lazım ve en önemlisi korkmamaları lazım. Herkes her şeyi başarabilir diye düşünüyorum, yeter ki kendilerine güvensinler, sağlam baksınlar, başkasına muhtaç olmaktansa, başkasından para istemekten kendi paralarını kazansınlar. Bu iş paradan öte aşk benim için, ben yapmak istediğim her şeyi başardım, bu bana inanılmaz keyif veriyor, beni mutlu ediyor. Buradaki arkadaşlara istihdam sağlamak ayrıca bir güzellik. Ben çok mutluyum, iyi ki KOSGEB'in kredisini kullanmışım” şeklinde konuştu.

İHA