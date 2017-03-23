Anadolu kültürünü, mimarisiyle, yaşam tarzıyla, insanları, mekanları resmetmeye çalışan usta sanatçı, resim kağıdı yerine ahşap tuval, fırça yerine kızgın havya kullanan eserlerinde sepya bir görünüm ortaya çıkmasını sağlıyor.

KALEMİMİZ ATEŞ!

Çalışacağı konuyu önce ahşap tuvale kara kalem ile çizdiğini belirten usta sanatçı Süleyman Turan, “Yakılan ahşap tuvalde yanlış müdahalenin geri dönüşü olmadığı için, konuyu bir perspektif düzende önce çizip krokisini hazırlıyorum. Düşük voltajlı bir trafoya bağlı krom nikel havya yardımıyla ‘kalemimiz ateş’ tabiriyle yakmaya başlıyorum. Ahşap malzeme yanınca, ısı derecesini yükseltip artırdığınız zaman farklı renk ve desenler ortaya çıkıyor. Yakma işlemi başladığı andan itibaren kalemi doğru kullanmak çok önemli. Tıpkı karakalem çalışmasında olduğu gibi, kalemi kullanmayan bir çocuğa verdiğinizde resim yapamaz sayfayı karalayıp bırakır. Şoför bir kişi direksiyona ne kadar hakimse, kaleminize çok iyi hakim olmanız lazım. En ufak fazla beklettiğiniz anda tuvaliniz de istemediğiniz dokuların çıkmasına neden olur. Geri dönüşü olmaz, derin bir yanığı silemezsiniz. Onun için çok titiz ve dikkatli olmak ve hatalı dokunuşlar yapmamak gerekir. Mesela taş dokusu yapmak için önce açık tonları elde etmek gerekiyor. Resim olgunlaştıkça, ton değerlerini ayarlamaya başlıyorum. İlk başta koyu tonlara girdiğinizde koyu tonları tekrar açma şansınız olmuyor. Resimdeki alan derinliğini ve ince detayları açık tonlardan koyu tonlar geçiş yani kontrastı yaparak oluşturmak gerekiyor” dedi.

GELECEĞE MİRAS BIRAKMAK LAZIM…

Turan, “Malatya Gündüzbey’de doğup, büyüyüp, ekmeğini yiyip, suyunu içmem hasebiyle, bu topraklara aşık bir insanım. Genelde çalışmalarımda şehrimizin kültürünü, çevresel zenginliğini ve tarihini ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Bu özellik her insanın kendi yöresinin kültürünü geleceğe taşıması için bir görev olmalı. İlla bu görevi birilerinin birilerine vermesi gerekmez. Kişi bu sorumluluğu kendisinde önem arz etmeli. Ben de bu sanatı yapıyorsam önce kendi çevremden, kültürümden başlayıp çocuklarıma, geleceğe miras bırakmam gerekiyor. Çocukluğumun geçtiği evin bulunduğu sokaklar, avlusu, bahçesi, komşuluklar hepsi benim şu an eserlerimde kullandığım birer malzemedir” sözlerine yer verdi.

EVLERİN KAPILARI HİÇ KAPALI OLMAZDI…

Eski yılları özlemle andığını belirten Süleyman Turan, “O yıllarda benim evim, senin evin diye bir kavram yoktu. Mahallede çocukken acıktığımızda, sırayla bir eve girer yemek yerdik, susadığımızda şu eve girer suyumuzu içerdik. O evlerde yaşayan kadınlar kendi çocuğunun karnını nasıl doyurup su veriyorsa, komşusunun çocuklarının ihtiyaçlarını aynı şekilde giderirdi. Gündüz vakti evlerin kapıları hiç kapalı olmazdı. Şimdi evimizin kapısını kapatıp üstelik birkaç defa da kilitlemek zorunda kalıyoruz” dedi.

SEVGİ OLDUĞU YERDE BAŞARI KAÇINILMAZ…

Resime ilkokuldan beri ilgi duyduğunu söyleyen Turan, “İlkokula gittiğim dönemlerde resime karşı hep bir ilgim olmuştu. Ortaokula başladığım yıllarda yeni mezun olmuş bir kadın resim öğretmenimiz vardı. Bize ödev verirdi, evde çizerdim getirip gösterirdim kendisine. Bana o yıllarda sakın resim yapmayı bırakma hep devam et demişti. O dönem öğretmenimin bana bunu söylemesi aslında bir nimetti. Zaman ilerledikçe lise yıllarında tarih kitaplarında savaş sahnelerini, eski dönemlere ait sahneleri çizerdim. Resim yaparken yetenekli olmanın yanında, sevginin de olması lazım. Severek yaptığınız her işte başarılı olmanız kaçınılmazdır” ifadelerinde bulundu.

ÇAYIMI DEMLEYİP RESİM YAPTIM…

Bu sanatın eğitimini almadığı için, içinde ukte kaldığını söyleyen Turan, “Elektrikçi olarak 34 yıl şeker fabrikasında çalıştım ve emekli oldum. Geçimimi sağladığım işten mutlu olmamı sağlayan şey belki de boş zamanlarımda resim yapıyor olmamdı. İşin verdiği yorgunluğu, stresi ve olumsuzlukları hep resimlerle attım. Düşünün sabah 7’de iş başı yapıp akşam 5’te çıkıyorsunuz. Bedenen yorgunsun. Herkes evine giderdi yemeğini yer yan gelip yatardı. Ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Evin bir köşesinde kurduğum atölyede çayımı demleyip gece yatana kadar sürekli resim çalıştım. Bu sanatla ilgilenmemiş olsaydım belki de hayat telaşı beni daha çok yıpratacaktı” sözlerini kaydetti.

KENDİ KENDİNİZİ TEDAVİ EDEBİLİRSİNİZ…

Turan son olarak, “İnsanlar hayatlarında asıl işleri ne olursa olsun, onun dışında hobi olarak mutlaka sanatın bir dalıyla uğraşsınlar. Özellikle içerisinden geçtiğimiz şu sıkıntılı günlerde ruh sağlıkları açısından güzel sanatlarla, sporla, müzikle uğraşmak insana değer katar mutlu eder. Geçim sıkıntısı, iş stresi, koşuşturma filan insanlar artık sanki bir bunalım içerisinde. Tedavi yöntemi bulmak için hemen doktorlara koşmamalı, kendi kendimizi tedavi etme yöntemleri vardır. Her hastalığın kaynağı stres ve sıkıntıdır. Her insanın kendisini mutlu hissedebileceği bir yeteneği mutlaka vardır. İnsan kendisini iyi keşif etmeli ve cesaret edip ortaya çıkartmalı” ifadelerini kaydetti.









TAHİR ÖZÇELİK