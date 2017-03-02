Daha güvenli bir Malatya için Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü teyakkuzda. Tükenmek bilmeyen telefon dolandırıcılarına karşı, cadde ve sokaklarda broşür dağıtan Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bu yönde uyardı. Dolandırıcıların hangi yöntemlerle arayabileceklerinin yazıldığı broşürü vatandaşlara dağıtan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı.

VATANDAŞLAR TAKDİR ETTİ

Vatandaşlar ekiplerin bu hassasiyetine teşekkür ederken, dağıtılan broşürde dolandırıcıların vatandaşları hangi yönetmelerle arayabilecekleri şu şekilde yer aldı:

“-Banka hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılmış. Sizi telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi, hakim, savcı, polis, jandarma olarak tanıtıp banka hesaplarınızdan terör örgütlerine para gönderildiği ve bu şahısları yakalamak için çalışma yaptıklarını söyleyerek sizden para ya da kontör talep eden şahıslara itibar etmeyiniz.

-Adınıza telefon hattı çıkarılmış. Sizi telefonla arayarak adınıza kayıtlı birçok telefon hattı çıkarıldığını ve bu telefon hatlarıyla, terör örgütüyle konuşmalar yapıldığını söyleyerek, sizden para ya da kontör isteyen kişilere itibar etmeyiniz.

KİMLİK BİLGİLERİNİZİ İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİNİZ

-Tebrikler fotoğraf makinesi, cep telefonu kazandınız. Cep telefonunuza çeşitli TV programları veya içecek markaları adına ödül kazandınız şeklinde mesaj göndererek ödül alabilmek için gereken masraf karşılığında sizden para ve kontör talep eden kişilere itibar etmeyiniz.

-Banka kredilerinden alınan dosya masraflarınızı geri alıyoruz. Sizi telefonla arayarak ya da mesaj göndererek bankalardan almış olduğunuz kredilerin dosya masraflarını geri alacaklarını söyleyerek, sizden kredi kartı bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi isteyen şahıslara itibar etmeyiniz.

-Sağlık sigortası yaptırmışsınız. Sizi telefonla arayarak ya da mesaj göndererek geçmiş senelerde sağlık sigortası yaptırdığınızı, sigortanızın devam etmesi ya da iptal edilmesi için para yatırmanız gerektiğini söyleyen şahıslara itibar etmeyiniz.

-Adınıza kargo gelmiştir. Sizi telefonla arayarak ya da mesaj göndererek adınıza kargo gönderdiklerini, kargonuzu alabilmek için istenilen parayı yatırmanız gerektiğini söyleyen kişilere itibar etmeyiniz.

MUTLU SARIGÜL