BOZTEPE’DE SU İSRAFI

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Boztepe Barajı'nda hiçbir teknik sorunun olmadığını, sadece barajda suyun yönetimi konusunda sorunlar yaşandığını ve suyun yönetiminden kaynaklı da su israflarının olduğunu savundu.

YAZIHAN OVASI'NIN SU İLE BULUŞMASI BÜYÜK BİR OLAY

Boztepe Barajı hakkında merak edilenleri BUSABAH gazetesine anlatan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Su üreticinin yüzünü güldürüyor. Boztepe Barajı'nda son durum çok verimli, çok güzel. Yazıhan 2017 yılında kısmen sulandı. Bu yıl, bu baraj sayesinde 90 bin dekar alan sulanıyor. Yine bu baraj sayesinde pancar ekimi var, sebze ekimi var, hububat ekimi var, ayçiçeği var, bölgemizde bu topraklar şimdiye kadar su yüzü görmemiş. Yazıhan gerçekten Türkiye'nin en kurak bölgelerinden biri. Yazıhan Ovası'nın su ile buluşması büyük bir olay tarımda bir çığır açıyor. Sözlerimin başında yine ifade etmiştim biz bunun ile ilgili 6 ay boyunca Yazıhan'da tarımsal planlama adı altında çalışma yaptık. 6 ay boyunca akademisyenler, bilim adamları bu konuyla ilgili kurumların yetkilileriyle buralarda defalarca bir araya geldik ve bununla ilgili dergide oluşturduk. O dergide neleri yetiştiririz, hangi ürünler çiftçimize, bölgemize ekonomik olarak fayda sağlar bunların üzerinde uzun uzun tartıştık" ifadelerini kullandı.

“TEKNİK SORUN YOK, YÖNETİM SORUNU VAR”

Boztepe Barajı'nda suyun yönetiminden kaynaklı israf yaşandığını bunu bakana da ilettiklerini belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Boztepe Barajı şu anda sulamaya devam ediyor. Kapalı sistem bir sulama ancak bir sıkıntısı işletme boşluğu var. Su israfı çok yaşanıyor. Şu an parasal sisteme geçilmedi, akıllı vana sistemine geçilecekti, geçilmedi. Tasarruf tedbirlerini kısmi engel görüyoruz ama biraz bu işin üstüne gidilmesi lazım. Su kaçırma yok, öyle bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı yok. İlk etap da su bırakılınca ufak tefek de olsa borularda basınçtan dolayı bazı çatlaklar oldu, bazı arızalar meydana geldi. Bunlar giderildi, şu anda sıkıntı yok. Teknik sorun yok yönetim sorunu var. Suyun yönetim konusu sorunlu. Bu konunun kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz" sözlerine yer verdi.