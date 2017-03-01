Bilgilendirme toplantılarıyla esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Boyraz, ilçede kurulan pazar esnafını ziyaret etti. Pazar konusunda ve diğer konularda isteklerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini de dile getirdi.

KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Başkan Boyraz ziyaret sırasında yaptığı açıklamada ise, “İlçemizin gelişmesi için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerin takipçisinin ise millet olduğunu biliyorum. Yaz ayı ile birlikte Kuluncak ilçemizde güzel çalışmalar yapacağız. Projeler üretiyoruz. İlçemizin göç veren değil, göç alan olmasını istiyoruz. İstihdam ve yer altı kaynaklarımızın kullanılması konusunda bakanlıklarca görüşmelerimiz oldu. Önümüzdeki yıllarda bunun başarısını göreceğiz. İlçemiz çok güzel, kıymetini bilmemiz gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL!

Yapılacak olan referandum ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Mehmet Boyraz, “Yapılacak seçimde halk liderini seçecek. Bu referandum bir ulusun gücünü ortaya koyacak. Bizler de referandum öncesi çalışmalara başladık. İlçemizde bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşın da, bu ülkede bir daha darbe ve koalisyon olmamasından yana, Türkiye artık eski Türkiye değil. Vatandaşta bunun bilincinde” diye konuştu.

KULUNCAK ‘EVET’ İLE REKOR KIRACAK

Referandumda Kuluncak ilçesinin rekor kırmasını beklediğini sözlerine aklayan Başkan Boyaz,”Temennimiz Kuluncak ilçesinin evet oyu ile Türkiye rekoru kırması. Bu konuda arkadaşlarımızla birilikte gece- gündüz demden ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” şeklinde ifadede bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK