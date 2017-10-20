Muhtarlar Günü nedeniyle ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. İlçe mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Boyraz, “Kuluncak muhtarlar derneği başkanı ve çok değerli muhtarlarım bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Aiz ve tüm Türkiye’deki muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun. Buradaki insana ve hizmete verilen değer önemlidir bizim için. Türk insanı yapı gereği yönetimde lider ister. Lider olmadığı zaman karmaşa oluşur. Dolayısıyla bizler yerel yöneticiler olarak bizim gözümüzde seçilmiş olan muhtarlarımız mahallelerinde liderdir kanat önderidir” ifadelerini kullandı.

Boyraz, daha sonra muhtarlara hediye takdim etti.



HABER MERKEZİ