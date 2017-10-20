20 Ekim 2017 Cuma

Boyraz, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

20 Ekim 2017 Cuma 10:55
Boyraz, Muhtarlar Günü’nü kutladı

  Muhtarlar Günü nedeniyle ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. İlçe mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Boyraz, “Kuluncak muhtarlar derneği başkanı ve çok değerli muhtarlarım bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Aiz ve tüm Türkiye’deki muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun. Buradaki insana ve hizmete verilen değer önemlidir bizim için. Türk insanı yapı gereği yönetimde lider ister. Lider olmadığı zaman karmaşa oluşur. Dolayısıyla bizler yerel yöneticiler olarak bizim gözümüzde seçilmiş olan muhtarlarımız mahallelerinde liderdir kanat önderidir” ifadelerini kullandı.

Boyraz, daha sonra muhtarlara hediye takdim etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017