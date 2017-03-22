22 Mart 2017 Çarşamba

Bostanbaşı Caddesi asfaltlanıyor

Bostanbaşı caddesinde çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapısı tamamlanan kısımda asfaltlama çalışması yapıyor.

22 Mart 2017 Çarşamba 14:29
Bostanbaşı Caddesi asfaltlanıyor
  Bölgenin en önemli ulaşım akslarından biri olan Bostanbaşı caddesinde geçtiğimiz yıl değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, toplam uzunluğu 3.6 kilometre olan yolun 1.3 kilometrelik bölümünde altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamıştı. 2017 yılı içerisinde geriye kalan 2.3 kilometrelik bölümde çalışmalarına devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl yaptığı 1.3 kilometrelik bölüme sıcak asfalt seriliyor. 
Kaldırım düzenleme çalışmaları
35 metre genişliğinde olan Bostanbaşı caddesinde 2 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde cep otoparklar, 4 metre genişliğinde kaldırımlar, 1 metre genişliğinde kanal yanı kaldırımlar, aydınlatma ve yeşillendirme çalışmaları yürütülüyor. Yol ortasında bulunan kanal düzenleme çalışması ise Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılıyor. 1.3 kilometrelik alanda tüm çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi yıl sonuna kadar cadde üzerindeki tüm çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.
Yol açma çalışmaları
Bölgede aynı zamanda yeni yol projeleri de yapan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl yapımı bitirilen Çiftlik Caddesini, Bostanbaşı caddesine bağlamıştı. 30 metre genişliğinde açılan yol ile Bostanbaşı caddesi ile Fahri Kayahan Bulvarı arasında, imar çalışmalarının sonuçlanmasının ardından ise Çiftlik caddesi batıdan Yakınca mahallesi ile bağlanacak. 
Bu sayede Malatya’nın güneyinde batı-doğu istikametinde yeni bir hat açılmış olacak.
İHA
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