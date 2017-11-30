Şemsi Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri ile gerçekleşen yağışların, zamansız ve şiddetli olduğunu, don, dolu, fırtına, kuraklık gibi afetlerin daha fazla yaşandığını vurguladı. 2016-2017 tarımsal üretim döneminin başladığı Ekim ayından itibaren sonbahar yağışlarının yetersiz olmasının çok sayıda ilde hububat üretiminde kuraklığa neden olduğuna dikkati çeken Bayraktar, üretim dönemi boyunca gerçekleşen aşırı yağış, sel, dolu, don, fırtına, hortum gibi afetlerin de üreticilere büyük zarar verdiğini bildirdi. Bu kapsamda Malatya’da da kayısıda ciddi sorunlar oluşmuştu.

YAPILANDIRMA

Ziraat Odaları Birliği’nin çiftçilerin yaşadığı afetleri düzenli takip ettiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Afet zararlarının çiftçimize yükünün azaltılmasını ilgili kurumlardan taleplerde bulunuyoruz. Bu taleplerimizden biri de üreticilerimizin kullanmış oldukları kredilerin vadesi gelen borçlarının afetler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ödenememesi nedeniyle ertelenmesi ve üst üste afet yaşayan çiftçilerimiz için uzun vadeye yayılarak yapılandırılması olmuştur. Bu konuda yapılan girişimler sonucu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının bir yıl süreyle ertelenmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi süresince yüzde 3 faiz uygulanacağını bildiren Bayraktar, ayrıca ertelenen krediler nedeniyle Hasar Tespit Komisyonu Kararı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işleminin başlatılmayacağını belirtti.

BİR YILI AŞAN YAPILANDIRMADA CARİ FAİZ UYGULANIYOR

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kendi uygulamaları çerçevesinde bir yıldan fazla taksit yapılabileceğine dikkati çeken Bayraktar, “Yalnız bir yıldan fazla taksitlendirmenin ilk yılına yüzde 3, daha sonraki yıllarına Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin cari faizi uygulanacak” dedi.

Bayraktar, “Bir yıl ertelemenin yanı sıra, arka arkaya afet yaşayan üreticilerin biriken borçlarını erteleme sonrasında bir defada ödemesi mümkün değildir. Bu durumdaki çiftçilerimizin biriken kredi borçlarının tamamı faizsiz uzun vadeye yayılarak yapılandırılmalıdır. Yapılandırmaya diğer kamu bankalarına olan borçlar da dahil edilmelidir. Ayrıca özel bankaların yapılandırmaya katılımı da sağlanmalıdır” dedi.

HABER MERKEZİ