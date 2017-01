Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, 2017’de yapılacak olan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a borçlanma yetkisi verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında yapılan Meclis toplantısında Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda İrfan Pişkin, Metin Bölükbaşı, Nurettin Karaaslan, Metin Mandal ve Kadir Yoldaş Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Komisyonlarca hazırlanan 48 gündem maddesi Mecliste görüşüldü.

BORÇLANMA YETKİSİ

MASKİ tarafından yapılan olan Arapgir ve Arguvan ilçelerinin içme suyu ve kanalizasyon yapım işi için Kuyuönü-Yeşiltepe taşıyıcı hattı, Abdulgaffar-Şeyhbayram Ölçülebilir Alt Bölge yapım işi, Yakınca-Bostanbaşı mahalleleri Ölçülebilir Alt Alt Bölge yapım işi, MASKİ Yeni Hizmet Binası Laboratuar yapım işi, muhtelif içme suyu, kanalizasyon atık su arıtma tesisi bakım-onarım işleri ile Büyükşehir Belediyesinin yatırım borçları ile devam eden yatırımlar ve 2017’de yapılacak olan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a borçlanma yetkisi verildi.

MASKİ’nin yapacağı yatırımların fiyatı ise şöyle:

Arguvan 4 milyar, Arapgir 4 milyar, Yakınca Bostanbaşı 15 milyar, MASKİ laboratuar yapımı işi 4 milyar, Arapgir kanalizasyon yapım işi 22 milyar…

HİSSELER BÜYÜKŞEHİRE

Meclis toplantısında yarıca gündem maddeleri arasında yer alan Meclis üyelerine ödenecek huzur ücreti de karara bağlandı. Öte yandan MOTAŞ’ın Kültür A.Ş.deki 0.30’luk hissesi ile MEGSAŞ’taki 0.18’lik hissesinin Büyükşehir Belediyesine devri konusunda karar Meclisten çıktı.

MİTİNG DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU

Meclis Toplantısında Başkan Çakır, son günlerde yaşanan terör olayları ve hafta sonunda Malatya’da düzenlenen ‘Teröre Karşı El Ele Mitingi’ hakkında değerlendirmede bulundu.

Malatya’da ve komşu şehrimiz Elazığ’ın Baskil ilçesinde iki şehit olduğunu, Gaziantep’de ise terör saldırısı yaşandığını belirten Çakır, Türkiye’nin son zamanlarda zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Başkan Çakır, “Hem Suriye’de DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonlar hem PKK’yla yapılan mücadele hem de FETÖ terör örgütü yapılanmasıyla ilgili mücadele başarılı bir şekilde yürütülüyor. Cumartesi günü bütün Malatya’nın katılımıyla, her düşüncede, fikirden, siyasi parti temsilcilerimiz de dahil olmak üzere, STK’ların organize etmiş olduğu bir miting vardı. Çok başarılı geçti. Gerçekten Türkiye genelinde ses getiren ve on binlerin katıldığı terör karşıtı bir eylemdi. Biz terör karşısında kenetlendiğimiz takdirde, terör yılacak ve yenilgiye uğrayacaktır. Terörün amacı, ülkemizde bir korku iklimi oluşturmak, insanlar arasında kamplaşma yaratmak. Ama biz terörün karşısında, her kesimden, her kademeden, her ideolojiden, insanlık, ülkemiz ve milletimiz adına kenetlenirsek, terör karşısındaki galibiyetimiz çok daha hızlı ve güçlü olur. Geçtiğimiz gün bunu başardık. Bu vesile ile bütün Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. İnşallah terör belası bir an önce sonlandırılır” dedi. (Foto: Büten)

TAHİR ÖZÇELİK