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Boran ve Toygar mahalleleri yolları genişletiliyor

 Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Malatya bölgesinde Boran ve Toygar mahallelerinin ulaşımını sağlayan grup yolunda genişletme ve stabilize çalışmaları yapıyor. 

Boran ve Toygar mahalleleri yolları genişletiliyor

 Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Malatya bölgesinde Boran ve Toygar mahallelerinin ulaşımını sağlayan grup yolunda genişletme ve stabilize çalışmaları yapıyor. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14
Boran ve Toygar mahalleleri yolları genişletiliyor

Doğu Kolektör Hattı ve kanalizasyon çalışmaları sonucu bozulan 2 kilometrelik grup yolu, altyapı çalışmalarının ardından standartlara uygun hale getiriliyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile birlikte grup yolunda incelemelerde bulunup, bölge sakinleriyle görüştü. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ile bazı şube müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Eski Malatya bölgesinde güzel çalışmalar yapıldığını belirten Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, “Başkanımın Malatya ve Battalgazi için güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Eski Malatya bölgemizde bu güzel çalışmalardan bir tanesi yapılıyor. Boran ve Toygar Mahallelerimizin ulaşımını sağlayan yolumuz genişletiliyor. Çok dar olan yolumuzda genişletme çalışmaları bittiğinde ulaşım daha rahat bir şekilde yapılacak" dedi. 
Eski Malatya bölgesinde Büyükşehir Belediyesinin önemli yol çalışmaları yaptığını ve bunların birçoğunun bittiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bölgede Ahmet Yesevi Caddesi, Yarımcahan yolu, Meydanbaşı Caddesi ve Osman Ateş Caddelerinde sıcak asfalt çalışmaları, Kervansaray, Ulu Cami çevrelerinde parke taşı tamiri, bazı sokaklarda ise düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, bölgenin en önemli yollarından biri olan Eski Malatya,Baraj yolunda ise genişletme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. 

2 kilometre uzunluğundaki Boran-Toygar yolunda keskin virajların genişletme çalışmalarıyla ortadan kaldırılacağını belirten Polat, “Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız yol çalışmalarına büyük destek veriyor. Bahçe terklerinin yapılması için muhtarlarımız da gayret sarf ediyorlar. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin eksiklerini, sıkıntılarını gidermek bizim görevimiz. Grup yolumuzda Doğu Kolektör Hattı ve kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Yolumuz tahrip olunca biz de genişletmeyle birleştirip daha kaliteli bir çalışma yapalım dedik. Stabilize çalışmalarının sonunda grup yolumuzu sıcak asfalt ile kaplayacağız. Malatya’mızın dertlerini, sıkıntılarını bizimle birlikte omuz omuza vererek çözmeye çalışan Milletvekilimiz Mustafa Şahin de bugün bizi yalnız bırakmadı, kendisine teşekkür ediyorum. Milletimize daha fazla nasıl hizmet veririz onun gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 

AK Parti Malatya milletvekili Mustafa Şahin ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat göreve başlamasıyla birlikte sahaya inmiş durumda. Eski Malatya bölgemizde Meydanbaşı, Karahan ve Alacakapı Mahallelerimizin olduğu bölgelerde önemli işler yapıldı. Boran-Toygar yolumuzda da vatandaşlarımız yol terklerini yapmış. Büyükşehir Belediyemiz ise yolu genişleterek, istinat duvarları yapıyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden güzel bir iş ortaya çıkarılıyor. Bu güzelliğin ortaya çıkarılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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MalatyaEski MalatyaYol Genişletme
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