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BOMBA İDDİA!

Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçtı.

BOMBA İDDİA!

Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçtı.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 15:57
BOMBA İDDİA!

Türkiye'de son dönemin en önemli dolandırıcılık olayının yaşandığı Çiftlik Bank ile ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Uruguay basını, topladığı paralarla kendi ülkelerine kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

Çiftlik Bank ile ilgili haberleri Uruguay'da yakından takip eden ülkenin etkili yayın organlarından El Observador, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı.Türk makamlarının Aydın'ın iadesini istemeye hazırlandığını yazan gazete, "Ama o artık Uruguay'da değil, ülkeyi terk etti" ifadesini kullandı.

Aydın'ın Uruguay'dan ne zaman ayrıldığı ve nereye gittiği ise bilinmiyor.Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türk makamları geri iadesi için çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün yaptığı açıklamada "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Habertürk

Anahtar Kelimeler:
Mehmet AydınUruguay
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