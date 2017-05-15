Saadet Partisi (SP) Mayıs Ayı İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. SP İl Binasında yapılan toplantıya SP Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk, Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan SP İl Başkanı Mehmet Asiltürk, önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’nin YPG’ye ağır silah vermesini değerlendiren Başkan Asiltürk, ABD’nin YPG’yi Suriye’de kullanmaya karar verdiğini söyledi.

“ABD HER SEFERİNDE YPG’NİN, PYD’NİN YANINDA YER ALDI”

Asiltürk, “Daha önce Obama ile Türkiye yetkilileri ‘Amerika biz seninle stratejik ortağız. Biz mi, YPG mi?’ diye yaptıkları açıklamalarda ABD her seferinde YPG’nin, PYD’nin yanında yer aldı. Peki, biz bunun üzerine ikinci bir yaptırımı ortaya koyduk mu? ‘Sen bunlara destek verirsen ben İncirliği kapatırım ya da Türkiye'nin Amerika'ya şu yardımlarını kesiyoruz’ diyebildik mi? Onlar öğrendiler ki Türkiye yalnızca konuşur, icraat yapamaz. Onun üzerine ağır silahların verilmesi kararı ortaya çıktı. Yakında Türk yetkililer ‘Amerika PYD ve YPG’ye silah veriyor. DEAŞ'a karşı savaşsın, PKK'ya vermiyor. Oysa bizim düşmanımız PKK’ diyecek” şeklinde konuştu.

ÖNLEM ALMASI GEREKLİ

Olası bir İran-Türkiye savaşı tahmininde bulunan Asiltürk, “2004 yılında Amerika, Türkiye sınırlarını değiştirecek diye bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamanın içerisinde Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Yemen, Sudan ve 22 İslam ülkesi vardı. Irak 3'e bölündü. Suriye bölünüyor. Yemen bölündü, Mısır’ı biliyorsunuz, şu anda iki ülke kaldı. Birisi İran birisi Türkiye. Geldiğimiz noktada yapılan işler muhtemel bir İran-Türkiye Savaşı çıkartarak bu işi sonlandırmak gibi gözüküyor. Bizim yetkililerimizin Büyük Ortadoğu Projesi’nin anlaşmasını, bunun gayesini, bunun hedefini bilerek tedbir alması, önlem alması ve buna göre hareket etmesi zorunludur, gereklidir. Yoksa Allah korusun bizler de bölünmeye doğru gideriz” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL