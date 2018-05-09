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Bölüklü Mahallesi'ne 3 bin 500 metre içme suyu

 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 'muhtelif ilçeler içme suyu' çalışmaları kapsamında, Akçadağ ilçesi Bölüklü Mahallesi’nde 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. 

Bölüklü Mahallesi'ne 3 bin 500 metre içme suyu

 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 'muhtelif ilçeler içme suyu' çalışmaları kapsamında, Akçadağ ilçesi Bölüklü Mahallesi’nde 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:36
Bölüklü Mahallesi'ne 3 bin 500 metre içme suyu

Bölüklü Mahallesi’nde yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini belirterek sözlerine başlayan Muhtar Mecit Karaköse, "Yıllar önce mahallemize içmesuyu şebekesi yapılmıştı. Sularımız kendi cazibesiyle geliyordu. Kullanım sonucu sularımız bitti. MASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk. Mahallemize gelerek sondaj çalışması yaptılar. 3 bin 500 metrelik içmesuyu hattı mahallemize inşa edilecek. 2 adet terfi binası çalışması yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında içmesuyuna kavuşacağız. Bizi susuzluktan kurtardılar, Allah razı olsun. Suya kavuşursak en mutlu biziz. Su demek hayat demektir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise, “Muhtelif İlçeler 2. etap içme suyu hattı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Akçadağ İlçesi Bölüklü Mahallesi’nde sondaj çalışması yaptık. Bu suyu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmak için 3 bin 500 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Bölüklü Mahalle sakinleri içme suyuna kavuşacak. Hedefimiz Malatya merkez ve ilçelerinin tamamının altyapısını yenilemek ve içmesuyunu her vatandaşımızın musluklarına ulaştırmak. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MASKİİçme SuyuAkçadağ
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