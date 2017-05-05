Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, eğitici ve öğretici oyuncakların yanı sıra nostaljik (bez bebekler, el yapımı ahşap ve hareketli) oyuncaklar da sergileniyor. Oyunevi bölümünde ise çocukların geleneksel Türk tiyatrosu hayal perdesi kahramanlarından Hacivat ve Karagöz muhaverelerini izleyebilecekleri gölge oyunları sahnesi yer alıyor.

ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR

Yine edinilen bilgilere göre, çocukların sağlığı açısından hiçbir risk arz etmeyen parça bütün ilişkisiyle el becerilerini geliştirebilmek amacıyla tamamen organik malzemeden oluşturulan ahşap oyuncak yapım atölyesinde çocuklar yeteneklerini geliştiriyor. Güneş sistemini daha iyi kavrayabilmeleri için görsel olarak hazırlanmış ışıklı ve hareketli uzay odasının yapımı da devam ediyor. Çocukların sosyal aktivitelerini, ekip ve paylaşım bilincini geliştirmek amacıyla, içerisinde gruplar halinde oyun oynayabilecekleri ana sınıfları da burada mevcut. Hayal dünyalarını somut olarak ifade edebilmelerine olanak sağlayacak resim atölyeleri oluşturulmuş durumda. Küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazandırabilecek ve çocukların hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı olabilecek çok sayıda eğlenceli hikaye ve masal kitaplarının bulunduğu çocuk kütüphanesi de burada bulunuyor.

2 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ZİYARET ETTİ

Yetkililer, Müzeyi 5 ay gibi kısa bir zaman diliminde 2 binden fazla çocuğun ziyaret ettiğini belirterek, “Çocuklarımızla 4 binden fazla etkinlik yaptık. Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan müzemiz etkinlik odaklı çalışmaktadır. ‘Mutlu Çocuk, Mutlu Gelecek’ ilkesiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Zaman zaman özel programlar da düzenliyoruz. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü, 13 Mayıs Anneler Günü ve 23-25 Mayıs tarihlerinde Suriyeli çocuklar için etkinlikler de düzenlenecek” şeklinde bilgi verdiler.

OKULLARIMIZA RANDEVU VERİYORUZ

Yapılan açıklamada, “Daha önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın çocuklar için hizmete sunduğu Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi gibi değişik projeler vardı. Dolayısıyla Malatya’da sadece çocuklara ait eğlence merkezi gibi böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Doğu Anadolu Bölgesinde ilk konumdayız. Hem eğitici hem eğlenme amaçlı, el becerilerini geliştirebilecekleri çocuk merkezi açma fikriyle yola çıkıldı. Genel olarak müzelerde sergilenen malzemeler teşhir ağırlıklı olduğundan, ziyaret eden çocuklar müzeyi gezip bakıp giderler. Bizim yapmış olduğumuz merkezde önce müzeler geziliyor, daha sonra yan salonlarda çocuklarımız eğlenceli şekilde birden fazla atölyede etkinliklere katılıyor. Mesela resim atölyesinde resim yaptıktan sonra, el becerisi yeteneğini kullanarak oyuncaklar yapıyorlar. Oyuncak müzesine gelen çocuklarımız tüm atölyelerden yararlanıp öyle ayrılıyorlar. Pazartesi günleri diğer müzelerde olduğu gibi biz de kapalı oluyoruz. Ücretsiz olarak ön kayıtla öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Hafta sonları 4’er haftalık eğitim programlarımızın ziyaretçileri geliyor. Ayrıca hafta sonları aileler çocuklarını alıp buraya getirebiliyor. Hafta içi ise okullarımıza randevu veriyoruz. Anaokulu ve birinci, ikinci ve üçüncü sınıflardan 30 kişilik gruplar halinde öğrencileri alıyoruz. Açıldığımız ilk günden bu yana randevu defterimizde boş yer yoktur. Haziran ayının ortasına kadar okullarımıza randevu vermiş durumdayız. Her hafta yoğun ziyaretçi ilgisi devam ediyor” denildi.





















ÖMER ALİ DELİBAŞ